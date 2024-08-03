Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramadan önce Filistinlilere destek için yaptığı çağrı İstanbul'da karşılık buldu.

İsrail'e tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek için Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Ayasofya Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, tarihi yarımadanın farklı noktalarından alana ulaştı.

Alana doğru yürüyüşte yoğunluk oluştu

Alana doğru yürüyüşte Eminönü, Gülhane Parkı, Küçükayasofya civarındaki cadde ve ara sokaklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların bir araya geldiği mitingde kalabalık, Ayasofya Meydanı'ndan çevredeki cadde ve sokaklara taştı.

Vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile Kelime-i Tevhid flaması ve kefiye taşıdı, Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

Katılımcılar, "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil ABD Filistin'den defol", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kanımız canımız feda olsun Aksa'ya", "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları ile İsrail'e tepki gösterdi.

Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı dövizlerde ise "Gazze'de soykırım var", "İsrail soykırımı durdur", "Katliam bitsin, çocuklar ölmesin" ifadeleri yer aldı.

Hedef Ayasofya Meydanı

Eyleme katılan Özgür Kudüs Platformu ve Peygamber Sevdalıları Vakfı gönüllüleri, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşte, suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin posterleri açıldı.

Yürüyüş nedeniyle tramvay seferleri Sultanahmet bölgesinde durdurulurken, bazı yabancı zincir restoranların önünde güvenlik önlemleri alındı. Kalabalık, bu restoranların önünde ıslık çalarak protestoda bulundu.

Yürüyüş yapan topluluk, Ayasofya Meydanı'ndaki diğer grupla buluştu.