Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından düzenlenen ve dokuz temsilcimizin de yer aldığı 2024-25 sezonu Kadınlar Avrupa Ligi, Kadınlar Avrupa Kupası ve Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk aşama kura çekimleri EHF'nin Viyana'daki merkezinde gerçekleştirildi.AVUSTURYA (İGFA) - Temsilcilerimiz Armada Praxis Yalıkavak ile Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin de mücadele edeceği 2024-25 Sezonu EHF Kadınlar Avrupa Ligi müsabakaları 2. eleme turu maçları ile başlıyor.

Ankara Yenimahalle Belediyesi, Çek Cumhuriyeti'nden DHK Banik Most takımıyla eşleşirken; Armada Praxis Yalıkavak, Polanya'nın KPR Gminy Kobierzyce takımı ile karşılaşacak. 2. Eleme Turu'nda, ilk maçlar 5-6 Ekim tarihlerinde, ikinci maçlar ise 12-13 Ekim tarihlerinde oynanacak.

EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. turuna yükselmeleri halinde temsilcimiz Armada Praxis Yalıkavak, Norveç'in Larvik HK takımı ile eşleşecek. Ankara Yenimahalle Belediyesi ise rakibini elemesi halinde Almanya'nın BV Borussia Dortmund takımı ile 3. turda karşılaşacak.

3. turda ilk maçlar 9-10 Kasım, ikinci maçlar da 16-17 Kasım tarihlerinde yapılacak. 3. turda başarılı olan 12 takım, dört üst sıradaki takım ile birlikte grup maçlarında mücadele edecek.

EHF KADINLAR AVRUPA KUPASI'NA ÜÇ TAKIMIMIZ KATILIYOR

2024-25 sezonu EHF Kadınlar Avrupa Kupası, 64 takımın katılacağı 2. tur maçlarıyla başlıyor. Temsilcilerimiz Görele Belediyesi Makedonya'nın WHC Metalurg Avtokomanda takımıyla, Üsküdar Belediyesi Hırvatistan'ın ZRK Bjelovar takımıyla ve Bursa Büyükşehir Belediyesi de Karadağ'ın ZRK Tivat takımıyla 2. turda karşılaşacak.

2. turda ilk maçlar 5-6 Ekim, ikinci maçlar ise 12-13 Ekim 2024'te oynanacak. Turnuvanın diğer turları da eleme usulü ile tamamlanacak.

EHF ERKEKLER AVRUPA KUPASI'NDA 4 TAKIMIMIZ MÜCADELE EDECEK

2024-25 Sezonunda 74 takımın mücadele edeceği EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda 1 ve 2. tur kuraları çekildi. Avrupa Kupası 1. turunda mücadele edecek olan temsilcilerimiz Spor Toto, Hırvatistan'ın RK Porec takımıyla, Köyceğiz Belediyesi ise Bosna Hersek'in RK Leotar takımı ile karşılaşacak. Rakiplerini elemeleri halinde Spor Toto Büyük Britanya'nın London GD takımı ile, Köyceğiz Belediyesi ise Letonya'nın ZRHK TENAX Dobele takımı ile eşleşecek.

Avrupa Kupası'na 2. turdan direkt olarak katılacak temsilcimiz Beşiktaş Safi Çimento, Sırbistan HC Dinamo Pancevo takımı ile karşılaşırken, Beykoz Belediyesi ise Romanya'nın CS Minaur Baia Mare takımı ile eşleşecek.

1. tur ilk maçları 14-15 Eylül, ikinci maçlar ise 21-22 Eylül tarihlerinde oynanacak. 2. tur ilk maçları 19-20 Ekim, ikinci maçları ise 26-27 Ekim tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın diğer turları da eleme usulü ile tamamlanacak.

UĞUR KILIÇ: “TÜM TAKIMLARIMIZ BÜYÜK EMEKLERLE AVRUPA ARENASINDA…”

Temsilcilerimizin Avrupa’nın prestijli liglerinde mücadele edecek olmasından gurur duyduğunu dile getiren Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "Her biri büyük emek ve fedakarlıkla buralara gelmiş olan takımlarımızın, Avrupa arenasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum. Sporcularımızın azmi ve yetenekleriyle, Türk hentbolunu Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceklerine dair güvenimiz tamdır. Kendilerine başarılar diliyorum ve bu zorlu yolda tüm desteğimizle yanlarında olacağımızı belirtmek istiyorum. Hedefimiz, Türk hentbolunun gücünü ve potansiyelini uluslararası arenada en üst seviyeye taşımaktır. Bu doğrultuda, sporcularımızın ve kulüplerimizin yanında durarak her türlü katkıyı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.