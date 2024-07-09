İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, 2024'ün ilk 6 ayında küçük ev aletleri ve beyaz eşya kategorisinde en çok satılan ürünleri duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, yılın ilk yarısına ait küçük ev aletleri ve beyaz eşya sipariş verilerini analiz etti. Tüketicilerin bu kategorilerde pratik, ekonomik ve sağlık odaklı çözümlere yönelmesi, satışlarda yaşanan artışın başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Küçük ev aletleri kategorisinde, temizlikten sağlıklı yaşama ve kahveye kadar pek çok alanda, ürünlerin satışlarında dikkati çekici artışlar yaşandı. Halı yıkama makineleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 10 kat artış göstererek en çok talep gören ürünlerden birisi oldu. Hava temizleme ve nemlendirme cihazları ise satışlarını 3 kat artırdı. Xiaomi, bu kategorinin en çok satan markası oldu.

Espresso ve cappuccino makineleri de geçen yılın aynı dönemine oranla satışlarda 2,5 kat artış gösterdi. Philips ve Delonghi, bu kategoride öne çıkan markalar arasına girdi.



Buharlı temizlik makineleri, kimyasal temizlik malzemeleri yerine buhar kullanarak evlerinde hijyen yaratmak isteyenlerin artmasıyla 2 kat daha fazla satıldı. Karcher, bu kategoride öne çıkan marka oldu. El yapımı kıyafetler, ev dekorasyon ürünleri, oyuncaklar ve çeşitli zanaat ürünleri yapımının artmasıyla dikiş makinelerinin satış oranı ise 2,5 kat yükseldi.

- Klima ve soğutuculara ilgi

Yaz aylarının sıcak geçmesi, portatif soğutuculara talebi artırdı ve bu ürünlerin satışları 4 kat artış gösterdi. Vantilatör satışları 3,5 kat artarken, Kumtel ve Raks, bu kategoride öne çıkan markalar oldu. Klimalar satışları yaklaşık 3 kat arttı. Samsung, bu kategoride en çok tercih edilen markalar arasına girdi.

Çamaşır makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu buzdolabı satışları da yaklaşık 2 kat arttı. Hoover, bulaşık makinesi markaları arasında tüketicilerin ilk tercihi oldu. Buzdolabında Dijitsu, kurutma makinelerinde ise Altus ve Bosch markaları öne çıktı. Bosch, Profilo ve Dijitsu, gıdalara uzun süre saklama imkanı sunduğu için tercih edilen derin dondurucular arasında en çok satın alınanlar arasına girdi.

Hepsiburada Premium üyelik programının 2. yılına özel, 16-22 Temmuz arasında düzenlenecek "Büyük Premium İndirimleri" kapsamında birçok kampanyayı kullanıcılara sunulacak.