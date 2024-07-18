İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Warner Bros. Discovery ile anlaşma yaparak Hepsiburada Premium üyelerine sunulan hediye Blu TV ayrıcalığının devam edeceğini duyurdu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aralık 2023'te Warner Bros. Discovery bünyesine katılan Blu TV'nin geniş içerik yelpazesi, Hepsiburada Premium üyelerine hediye olarak sunulmaya devam edecek.

BluTV, ayrıca HBO DC, Cartoon Network, Discovery ve Eurosport gibi Warner Bros. Discovery çatısında altında yer alan markalardan uluslararası ünlü diziler, gişe rekortmeni filmler, sevilen şov programları ve belgeseller dahil olmak üzere zengin içerik yelpazesi sunuyor.

Hepsiburada Premiumlular, dünya çapında büyük ilgi gören "Barbie" ve "House of the Dragon" gibi ünlü içeriklere de BluTV'den erişim sağlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin,şirket olarak, dünyanın önde gelen medya grubu Warner Bros. Discovery tarafından satın alınan BluTV ile işbirliğini güçlendirerek sürdürmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gökçetekin, Warner Bros. Discovery ile yaptıkları anlaşmanın hem Hepsiburada Premium hem de BluTV için büyüme fırsatı oluşturacağını aktararak, "Türkiye'ye ve Hepsiburada'ya gösterdikleri güven ve iş ortaklığımız için Warner Bros Discovery yönetimine teşekkür ediyorum. Hepsiburada Premium üyelerimize sunduğumuz ayrıcalıklı deneyimi daha da zenginleştirmeye, ülkemiz ve müşterilerimiz için değer üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Warner Bros. Discovery CEE, MENA ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke da şunları kaydetti:

"Hepsiburada ile ortaklığımızı genişletmekten, BluTV orijinallerimizin yanı sıra çok çeşitli Warner Bros. Discovery içeriklerini tüm Hepsiburada Premium abonelerine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. İş ortağımız Hepsiburada ile Türkiye pazarındaki ayak izimizi daha da büyüteceğimiz için çok heyecanlıyız."