İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Premium, ikinci yılına özel "Büyük Premium İndirimleri" kampanyasını başlattı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2 yıl içinde 2,6 milyon kullanıcıya ulaşan Hepsiburada Premium üyeleri, 2 yıl içinde yapılan özel kampanya ve indirimlerle 6 milyar lira fayda elde ederken, alışverişleriyle toplamda 649 milyon lira Hepsipara kazandı.

38 milyon siparişte ücretsiz kargodan yararlanan kullanıcılar, 1,3 milyar liralık tasarruf elde ederken, kullanıcılar üyelikleri boyunca ücretsiz randevulu teslimat hizmetinden yararlandı.

Hepsiburada Premium'un sunduğu hediye BluTV üyeliğiyle kullanıcılar 2 yılda toplamda 100 milyon saat BluTV içeriklerini izledi.

İki yıl içinde Premium üyeleri, Petrol Ofisi'nden 113,9 milyon puan kazandı.

Şirket, ikinci yılına özel indirim kamyapnyası başlattı.​​​​​​​ Kampanya, 16-22 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

- "2 yılda 2,6 milyon kullanıcıya ulaşmak, Premium'un faydalarının önemli bir göstergesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Pazarlama Müdürü Grup Direktörü Görkem Dereli, Hepsiburada Premium'un, Türkiye'de geliştirilen ilk e-ticaret üyelik bazlı sadakat programı olduğunu belirtti.

Dereli, "Hepsiburada Premium'la iki yılda 9,9 milyar liralık fayda sağlayarak, müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini bir üst seviyeye taşıma hedefimizi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz kargo hizmetinden hediye BluTV üyeliğine, akaryakıt puanlarından randevulu teslimat hizmetine kadar Hepsiburada'nın geniş bir yelpazede ayrıcalıklar sunduğunu hatırlatan Dereli, bu durumun kullanıcı memnuniyeti ve sadakatini artırmada önemli rol oynadığını aktardı.

Dereli, şirket olarak, kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak tüketicilere her alışverişte daha fazla değer katmak için çalıştıklarını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"İki yıl gibi kısa bir sürede 2,6 milyon kullanıcıya ulaşmak, Premium'un sağladığı faydanın müşterilerimiz nezdinde de kabul gördüğünün önemli bir göstergesi. Üyelerimizin alışveriş deneyimini daha ayrıcalıklı ve keyifli hale getirmek için sunduğumuz avantajlar ve özel indirimler onların günlük yaşamlarına değer katıyor. Özellikle, yüz milyonlarca Hepsipara kazandırarak alışverişlerde ek indirimler sağlamak, kullanıcılarımızın bütçelerine doğrudan katkı sağladı."