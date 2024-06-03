İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, yaza özel, bir hafta boyunca sürecek özel indirim kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, müşterilerine kazandıran kampanyalarına bir yenisini daha ekleyerek Babalar Günü, Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesi "büyük yaz indirimleri"ni müşterilerine sundu.

Teknoloji, mobil, moda, kozmetik, küçük ev aletleri, ev-yaşam ve süpermarket kategorilerinde milyonlarca ürünün yer aldığı kampanya ile özel indirimlere ek olarak müşteriler, "yarın kapında" ve "kapında kolay iade" gibi avantajlardan da faydalanıyor. Calvin Klein, Ray-Ban, Lancaster, Lancome, Philips, Xiaomi, Samsung, Anker, Fissler, Lego gibi dünyaca ünlü markaların ürünleri de en iyi fiyat garantisiyle platformda yerini aldı.

Hepsiburada, yaz alışverişi öncesi müşterilerin tasarruflarını artırmak için "en iyi taksitli fiyat garantisi" sunuyor. Kredi kartı kullanmadan taksitli alışveriş yapmak isteyenlerin de yüzde 0 faizli 1000 liralık "Hepsiburada Limiti" hesaplarında bulunuyor.

- Moda tutkunlarına yaz fırsatları

Ek indirimlerle alışveriş daha da avantajlı hale getirmek için kadın-erkek ayakkabı ve çanta alışverişlerinde 1000 liraya 150 lira; erkek giyim alışverişlerinde ise 700 liraya 100 lira indirim uygulanıyor.

Plaj giyim ve ayakkabı alışverişlerinde 750 liralık harcamaya 150 lira indirim fırsatı sunuluyor. Erkek saat kategorisinde 1500 liralık alışverişe indirimlere ek yüzde 10 indirimin yanı sıra, U.S Polo Assn., Pierre Cardin, Guess, Valentino ve Karl Lagerfeld markalı ürünlerde de indirimler kullanıcıları bekliyor. Spor giyim, ayakkabı ve outdoor kategorisinde de indirim fırsatları bulunuyor.

- Mobil cihazlar da kampanya kapsamında

Mobil teknoloji dünyasında en yeni ve güçlü cihazlar, Hepsiburada'da indirimli fiyatlarıyla öne çıkıyor. Kampanyayla sunulan Samsung, Poco, Apple, Honor ve Anker gibi markaların ürünleri, yüksek performans ve kapasiteyi deneyimlemek için önemli bir fırsat sağlıyor. Seçili Samsung ürünlerinde 1000 liraya varan kupon fırsatları ve Spigen ürünlerinde yüzde 30 indirim gibi avantajlar da sunuluyor.

Hepsiburada, sıcak havaların gelmesiyle birlikte serinlemek isteyenler için klimalarda sepette net yüzde 10 indirim sunuyor. Buna ek olarak sıcak havalarda yine en çok ihtiyaç olan derin dondurucularda da sepette yüzde 10 indirim fırsatı sağlıyor.



Erkek kişisel bakım ürünlerinde de sepette yüzde 10 indirim fırsatı bulunuyor. Küçük ev aletlerinde ise 3 bin 500 lira üzeri alışverişlerde 200 lira, 6 bin lira üzeri alışverişlerde 300 lira ve 10 bin lira üzeri alışverişlerde 400 lira indirim fırsatından tüm kullanıcılarına yararlanabiliyor.



Toshiba televizyonlarda 2 bin lira kupon fırsatı ve Dyson küçük ev aletlerinde 5 bin liraya 300 lira kupon fırsatından yararlanmak mümkün.

- Süpermarket'te yaz fırsatları

Oral-B ürünlerinde sepette yüzde 25, L'oreal Paris, Maybelline New York ve Garnier marka ürünlerde yüzde 20 indirime ek olarak kupon fırsatı kullanıcıları bekliyor. Elidor, Clear ve Dove ürünlerinde yüzde 30, Cream Co. mağazasında net yüzde 35 indirime ek olarak 500 liraya 75 lira indirim kuponu ile daha fazla tasarruf etmek mümkün oluyor.

Lancaster güneş ürünlerinde sepette yüzde 20 indirim, Nivea marka ürünlerde yüzde 25 indirime ek olarak 400 liraya 100 lira kupon fırsatıyla sunuluyor. La Roche Posay, CeraVe, Vichy markalı ürünlerde indirim; Yumoş ve Vernel marka yumuşatıcılarda da indirim fırsatlarına ek olarak deterjan ve bebek bezlerinde 500 liraya 75 lira, kozmetik, parfüm ve kişisel bakım ürünlerinde 700 liraya 100 lira kupon fırsatları yer alıyor.

Yataş, Fissler ve Tefal markalı ürünlerde yüzde 15; Linens'in tüm ürünlerinde yüzde 30 indirim; Jumbo'da yüzde 55'e varan indirimlerle seçili ürünlerde "2 al 1 öde" kampanyası müşterileri bekliyor.

Güral Porselen'de yüzde 35, Schafer'da yüzde 25 indirim fırsatı sunulurken, Madame Coco'da yüzde 70 indirim ve ek olarak yüzde 15 ekstra indirim fırsatı müşterileri bekliyor. English Home, 1000 liralık alışverişe 250 lira indirim sağlarken, Bella Maison yüzde 70 indirim, Karaca ise "4 ürün alana 2 ürünü bedava" imkanı tanıyor.

Mobilya ve mutfak ürünleri kategorisinde 1500 liralık alışverişe; halı ve kilimlerde 800 lira alışverişe 100 lira indirim alınabiliyor. Home ürünlerinde 1500 liralık alışverişe 200 lira; bahçe mobilyalarında 3 bin liralık alışverişe 350 lira; aydınlatma ürünlerinde 750 liralık alışverişe 150 lira indirim elde edilebiliyor.