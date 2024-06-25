İSTANBUL (AA) - Hepsiburada'nın kargo platformu HepsiJET, 21 adet elektrikli aracıyla Türkiye'nin belirli bölgelerinde kargo dağıtımına başladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, HepsiJET, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında doğayı koruyan çevreci adım atmaya ve yeni nesil teslimat yöntemleriyle e-ticaret lojistiğinde çalışma yapmaya devam ediyor.

HepsiJET, Netlog Lojistik işbirliğiyle "Musoshi" adlı yüzde 100 yerli üretim olan 21 adet elektrikli aracıyla Türkiye'nin belirli bölgelerinde kargo dağıtıyor. Elektrikli araçlar, bayram dönemiyle birlikte yazlık bölgeler dahil olmak üzere pilot bölgelerde faaliyete geçti.

Yüksek enerji dönüşüm verimliliğine sahip olan elektrikli araçlar, karbon emisyonunun azaltılmasını sağlayarak daha sürdürülebilir bir geleceğin oluşmasına katkıda bulunuyor. Araçlar, maliyet açısından da verimliliği beraberinde getiriyor.

Elektrikli araçların kullanımıyla birlikte aylık yapılan ortalama 1404 kilometre başına yaklaşık 0,21 ton karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor.

Toplam 3 bin 500 araçlık bir dağıtım ağına sahip olan şirket, yıl sonuna kadar 50 elektrikli araca sahip olmayı planlıyor. İlk aşama verimlilik ve performans değerlendirmelerinin ardından elektrikli araçların penetrasyonun artırılması hedefleniyor.

- "Çevreye duyarlı bir lojistik ağı oluşturacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Lojistik Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Karadoğan, şirketin e-ticarete odaklanmış yeni nesil bir kargo şirketi olduğunu belirtti.

Karadoğan, "Doğayı koruyan teslimatlar yapan araçlarımız, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada fark yaratan bir kilometre taşı olacak. Projeyle yakıt tüketimini ve karbon salınımını önemli ölçüde düşürerek çevreye duyarlı bir lojistik ağı oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Sera gazı salınımını önemli ölçüde azaltmayı amaçladıklarını kaydeden Karadoğan, "Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması gelecekte daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için önemli bir adım olacak. İki yerli teknoloji şirketi olarak, sürdürülebilir yarınlar için bir araya geldiğimiz için mutluyuz." açıklamasında bulundu.

Karadoğan, HepsiJET ile büyümelerini gerçekleştirirken teknolojinin yapıcı gücünden faydalandıklarına işaret ederek, e-ticaret lojistiğine teknolojiye dayalı bir yaklaşım getirdiklerini anlattı.

Teknolojiyi hem sürdürülebilirliği sağlamak hem de istihdam yaratmak için kullandıklarına dikkati çeken Karadoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşması gelecekte daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için önemli bir adım olacak. İki yerli teknoloji şirketi olarak, sürdürülebilir yarınlar için bir araya geldiğimiz için mutluyuz. Elektrikli araçlarımız sayesinde dağıtım operasyonlarında esneklik sağlayarak, teslimat süreçlerimizde müşterilerimize sorunsuz ve hızlı bir deneyim sağlıyoruz. Çevre dostu araçlarla lojistik hizmetlerimizi sürdürürken aynı zamanda dağıtım operasyonunda ailemizin parçası olmak isteyen yeni iş arkadaşlarımıza da daha erişilebilir araçlar sağlamayı planlıyoruz. Elektrikli araçlarımız artarken kurye ağımız da genişleyecek."