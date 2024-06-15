Xiaomi, SU7 adlı elektrikli SUV modelini piyasaya sürdü ve yoğun taleple karşılaştı. 76 saniyede bir üretilen araç, 9 bin dolar zararına satılıyor. 3 versiyonda sunulan SU7'nin fiyatları 30 bin dolardan başlıyor ve en üst versiyon 42 bin dolara kadar ulaşıyor. 700 km'den fazla menzil ve 2.78 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkma gibi etkileyici performanslara sahip olan SU7, şu an sadece Çin pazarında satışta.

Teknoloji devi Xiaomi, otomotiv sektörüne iddialı bir giriş yaptı. Tamamen elektrikli SUV modeli SU7, piyasaya sürülmesiyle birlikte büyük ilgi gördü. Günde 76 saniyede bir üretilen araç, şu an için zararına satılıyor.

Fiyat ve Talep

Çin'de 30 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan SU7'nin 3 versiyonu bulunuyor. En üst versiyon 42 bin dolara kadar çıkıyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun'a göre modelin beklenenden 5 kat fazla talep gördüğü ve 100 bin adetlik satış hedefi konulduğu ifade edildi.

Teknik Özellikler

SU7, 3 farklı batarya ve motor seçeneğiyle sunuluyor. Standart versiyonda 73.6 kWh batarya ve 299 beygir güç üreten motor bulunurken, menzil 700 km olarak açıklanıyor. Pro versiyonda 94.3 kWh batarya ve 299 beygir güç üreten motor yer alıyor ve menzil 830 km'ye çıkıyor. En üst Max versiyonunda ise 101 kWh batarya ve 673 beygir güç üreten motor kullanılıyor. Bu versiyonda menzil 800 km ve 0-100 km/s hızlanma süresi 2.78 saniye olarak belirtiliyor.

Zararına Satış

Xiaomi, otomotiv sektörüne yeni giriş yaptığı için SU7'yi zararına satıyor. Analizlere göre her araç başına 9 bin dolar zarar ediliyor. Şu an sadece Çin pazarında satışta olan SU7'nin ilerleyen dönemlerde diğer ülkelere de gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.