Evde beklenmedik arızalar veya küçük tamirat işleriyle karşılaşmak kaçınılmazdır. Ancak, doğru aletlere sahip olmak bu tür durumlarla başa çıkmayı kolaylaştırır.

İşte her evde bulunması gereken temel takım çantası aletleri:

1. Çekiç: Çivi çakmak, mobilyaları monte etmek veya basit tamiratlar için olmazsa olmaz bir alettir. Farklı boyutlarda çekiçlere sahip olmak, farklı işler için daha fazla esneklik sağlar.

2. Tornavida seti: Düz ve yıldız başlı tornavidalar, mobilyaların montajından elektronik cihazların onarımına kadar birçok alanda kullanılır. Farklı boyutlarda tornavidalara sahip olmak, çeşitli vidalarla çalışmanıza olanak tanır.

3. Pense: Kabloları kesmek, telleri bükmek, somunları sıkmak veya gevşetmek gibi birçok amaç için kullanışlıdır. Kombine pense, kerpeten ve yan keski gibi farklı pense türleri, farklı işler için daha fazla seçenek sunar.

4. İngiliz anahtarı seti: Somunları ve cıvataları sıkmak veya gevşetmek için kullanılır. Farklı boyutlarda İngiliz anahtarlarına sahip olmak, farklı boyutlardaki somun ve cıvatalarla çalışmanıza olanak tanır.

5. Metre: Mobilyaların yerleşimini planlamak, perde ölçüsü almak veya basit ölçümler yapmak için kullanışlıdır. Şerit metre veya katlanır metre gibi farklı metre türleri mevcuttur.

6. Maket bıçağı: Kartonları kesmek, ambalajları açmak veya hassas kesimler yapmak için idealdir. Yedek bıçaklara sahip olmak, bıçağın keskinliğini korumanıza yardımcı olur.

7. Koli bandı ve izolasyon bandı: Koli bandı, paketleri kapatmak veya eşyaları sabitlemek için kullanılırken, izolasyon bandı elektrik kablolarını yalıtmak veya onarmak için kullanılır.

8. Dübel seti ve çivi seti: Duvara tablo asmak, raf monte etmek veya diğer küçük tamirat işleri için gereklidir. Farklı boyutlarda dübeller ve çiviler, farklı yüzeyler ve ağırlıklar için uygun seçenekler sunar.

9. El feneri: Elektrik kesintisi durumunda veya karanlık alanlarda çalışırken kullanışlıdır. Pilli veya şarjlı el fenerleri tercih edilebilir.

10. Ayarlanabilir anahtar: Farklı boyutlardaki somun ve cıvataları sıkmak veya gevşetmek için tek bir anahtar kullanmanızı sağlar.

Takım çantanızı düzenli tutun, böylece ihtiyaç duyduğunuzda aletleri kolayca bulabilirsiniz. Aletlerinizi temiz ve kuru tutun, böylece daha uzun süre dayanırlar. Aletlerinizi kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyun ve uygun şekilde kullanın.

Fiyatları ne kadar?

Temel takım çantası aletlerinin fiyatları, markaya, kaliteye ve içerdiği ürünlere göre değişiklik gösterir. İşte ortalama fiyatlar:

Çekiç: 20 TL - 150 TL

20 TL - 150 TL Tornavida Seti: 30 TL - 200 TL

30 TL - 200 TL Pense: 25 TL - 250 TL

25 TL - 250 TL İngiliz Anahtarı Seti: 50 TL - 300 TL

50 TL - 300 TL Metre: 10 TL - 50 TL

10 TL - 50 TL Maket Bıçağı: 5 TL - 30 TL

5 TL - 30 TL Koli Bandı ve İzolasyon Bandı: 5 TL - 20 TL

5 TL - 20 TL Dübel Seti ve Çivi Seti: 10 TL - 50 TL

10 TL - 50 TL El Feneri: 20 TL - 100 TL

20 TL - 100 TL Ayarlanabilir Anahtar: 30 TL - 150 TL

Bu fiyatlar, başlangıç seviyesi ve orta kalitedeki ürünler için geçerlidir. Profesyonel kullanım için daha yüksek fiyatlı ve daha kaliteli aletler tercih edilebilir.

Nereden alabilirim?

Temel takım çantası aletlerini yapı marketlerde, nalburlarda, online alışveriş sitelerinde ve bazı süpermarketlerde bulabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun seçeneği bulmak için farklı mağazaları ve online platformları karşılaştırabilirsiniz.