Tabaktan dönüş oranı yüzde 65

Doç. Dr. Hastaoğlu, her şey dahil otel paketlerinde tabaktan dönen yiyecek miktarının yüzde 65 olduğunu vurguladı. Bu oran, misafirlerin sınırsız tüketim hakkına sahip olma düşüncesi ve düşük bilinç düzeyinin sonucu olarak değerlendiriliyor. Yabancı turistlerin yerli turistlere kıyasla daha bilinçli olduğuna dikkat çeken Hastaoğlu, eğitim düzeyinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Deniz ürünleri en fazla israf edilen gıda

İsrafın önlenmesi için misafirlerin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Hastaoğlu, en fazla israf edilen gıdanın deniz ürünleri olduğunu söyledi. Süt ve et ürünleri de yüksek oranlarda israf ediliyor. Hastaoğlu, otellerde müşteri profiline uygun menülerin hazırlanmasının ve küçük porsiyonlar halinde servis edilmesinin israfı azaltmada etkili olduğunu belirtti. Pandemi döneminde uygulanan küçük porsiyonlar, israfı önemli ölçüde azalttı.

Eğitim ve menü planlaması önerileri

Doç. Dr. Hastaoğlu, otel personeline yönelik eğitimlerin ve misafirlerin bilinçlendirilmesinin israfı azaltmada kritik rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, otellerin müşteri demografisine uygun menüler sunarak ve porsiyonları kontrol altında tutarak israfı en aza indirebileceğini vurguladı.