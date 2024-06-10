Menemen Belediye Başkanı Pehlivan’ın çok önemli bir başarı gösterdiğini vurgulayan Başkan Saygılı, İzmirlilere “Acaba Menemen’e mi taşınsak’ dedirtecek kadar iyi hizmetleri var” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, beraberinde Tanıtım ve Medyadan sorumlu AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Safa Narlı, AK Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Çölmekçi’yle birlikte gazetemizi ziyaret etti. Başkan Saygılı yaptığı samimi açıklamalarda önemli konulara değindi.

Ziyaretinde Menemen’in zaferinden bahseden Saygılı, “Yaptığımız araştırmada sandığa geleceklerin ve gelmeyeceklerin belirgin olmadığı bir seçimde ben yüzde 58,8 buldum. Başkan Aydın Pehlivan ise, yüzde 60 gösterdi. Bu depremdir. Yüzde 60 gibi bir rakam bekliyorduk, ben de 58,8 gibi olumsuzluğa rağmen bir sonuca vardım. Yüzde 58,5’ten 47,5’e düşmesi kabul edilir bir şey değil, ama Menemen’deki duruma baktığımızda her türlü olumsuza rağmen yüzde 48,5’i yakaladık” dedi.

‘Menemen’e mi taşınsak?’

Saygılı, “Seçim çalışmalarında Hamza Dağ ile Menemen’de yatıp kalktık. Her yer Menemen gibi olacak, bunu gönülden söylüyorum. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, park, bahçe, sokak, altyapı, üstyapı dokunmadık yer bırakmadı. Menemen’in bize geçmesi 3 yıl önceydi. Kısa sürede olması, ekonomik sıkışıklık, pandemi ve diğer olumsuzluklara rağmen bir personeli dahi çıkarmadı. Bugün çıkarılan 92 personel ise bankamatik personelidir. Hiçbiri işe gitmemiş, bankadan maaş alanlar, belediyelerde çalışmıyor. Bizim gerekçelerimiz var. Aydın Beyin çalışmalarıyla bizler, ‘Acaba Menemen’e mi taşınsak’ dedirtecek kadar iyi hizmetleri var” ifadesini kullandı.

‘Kimliği buna müsait’

AK Partili Saygılı, parti heyetiyle Karne Medya Grubu’na yaptığı ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu’ya “Bu pozitif enerjin ve dürüst gazetecilik anlayışınla inanıyorum ki ekip arkadaşların da arkanda sapasağlam durursa güzel başarılara imza atarsın. İzmir’in medya patronluğunu hakkını verecektir. Şimdilik altyapıyı oluşturmuş, kimliği de buna müsait” sözlerine yer verdi.

Kemalpaşa için bir hayalim vardı

Kemalpaşa’yı almaları halinde Megakent yaratmayı düşündüklerini söyleyen Başkan Saygılı, “Yerel seçimlerde Kemalpaşa’yı alabilseydik projelerimiz hazırdı. En büyük hayalimi Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile görüşmüştüm. Orada Ulucak’ın arkasına yeni bir Megakent gibi yeni bir oluşum yaratacaktık. Bornova ve Evka 3 metro ile dağın altına tünel yapıp Yakaköy’e kadar olan kısımda tam tarım arazisi olmayan, imara da girmemiş ciddi bir alan vardı. Kemalpaşa ilçesi projesi için Ulaştırma Bakanı ve Milletvekilimiz Hamza Dağ ile de görüşerek bu konu hakkında bilgilerimi iletmiştim” dedi.

Kemalpaşa’daki su sorununa da değinen Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, “Öte yandan Kemalpaşa’da 650 fabrika var ve bu fabrikalarda ciddi oranda çalışan kitle var. Çocuklarıyla birlikte 100 bini buluyor bu nüfus oranı. Ve bunun bir kısmı İzmir’den geliyor. Bu ise korkunç bir trafik ve yakıt sarfiyatıyla zaman kaybını ortaya çıkarıyor. Bunların hepsini düşündüğümüzde Kemalpaşa’daki ova kayboluyor. Suyu bulmak bin 100 metrelere kadar indi. Kola fabrikası 20 yıl önce 150-180 metre bulunan suyu, bugün bin metrenin altına inmesini sağlıyor. Artık orası kimyasal katkıların da barındırdığı bir su haline gelmiş oluyor. Kemalpaşa’nın alt yapının kurulması ve yeni bir şehirleşmesinin olmasının önü açılmalı diye düşünüyoruz, şehir de büyümeli. Ama şehrin nasıl, nereye doğru büyüyeceği ise karmaşıklaşıyor” diye konuştu.

‘Barajın kurtuluşu şart’

Çiçekliköy ve Yakaköy’ün arasındaki arazi boşluğuna dikkat çeken Başkan Saygılı, “Kemalpaşa’daki Çiçekliköy ve Yakaköy arasında ciddi bir arazi boşluğu var. O bölgede nerede bakarsanız bakın, yaptığımız araştırmada 300 bine yakın bölgede konut mevcut oluyor. Amaç Bornova’daki sıkışıklığı da Kemalpaşa’ya taşınmasını sağlamak. Bayraklı’da 2+1 bir yer almak istediğinizde plaza olmasa bile rakamlar 5-6 milyondan liradan başlıyor. Ulucak tarafında 5-6 kat binalar yapmaya başladığımızda İzmir’in stoğunu dengeli bir şekilde yaymış olacaktık. Ve Yiğitler Barajını çok hızlı şekilde faaliyete geçmesi de önemliydi. Baraja biraz el attım. Bakanımız İbrahim Bey’le biraz görüşme yaptım, bir tahsisat verilecek. O barajın kurtuluşu için bu şart” ifadelerini kullandı.

‘Mülk düşüşe geçecek’

Saygılı, “Türkiye’de ne olursa olsun 91’de üniversiteden geldim ve 2024’e kadar süren 33 yılda irili ufaklı yaklaşık 18 tane kriz gördük. Bunun büyük olanı 98’i uzak doğu krizi, 1994, 5 Nisan kanunları, 2001 krizi, 2008 global krizi. Küçük boyutta 2007 e-muhtıranın var olduğu askeri kriz, 17-25 Aralık, 15 Temmuz, benzeri 18 kriz gördük. Krizlerin en sonunda ise iki birim kendini çok iyi koruyor. Birincisi altın, ikincisi mülk. Mülk ise önümüzdeki birkaç ay içerisinde biraz düşüşe geçecektir” müjdesini verdi.

‘Hodri Meydan’

Şu anda teni oluşturacağımız, kaliteli, güçlü sahada etkin bir Adalet ve Kalkınma Partisi, bu dört yılda daha motive olmuş bir şekilde insan kaynaklarımızı da geliştirip yeni insanları ise partimize kazandırıp modellememizi çok daha etkin ve güçlü yapacağız. Hodri meydan o halde. Bizler de çalışıyoruz. Kongre sürecini tamamladıktan sonra İzmir’de artık son dakika denen bir şey olmayacak. Bizim de partimizin adayları önümüzdeki dört buçuk yıl içerisinde hazırlanmış dolu bir şekilde eğitim seviyeleri yüksek, halk tarafından sevilen, mahalle başkanlarımızdan başlayıp ilçe başkanları ve delegelerimizden hepsine kadar daha güçlü bir yapıyla partimizi güçlendireceğiz. Buna ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın adayları çok önceden belirlemesi gibi bir prensibi yok. Alternatiflerimizin bu yönde olması için insan kaynaklarımızı bu yönde geliştirmemiz gerekiyor. Kişiye bağlı bir parti anlayışından ziyade, partinin kaliteli duruşuna bağlı insan sayısını arttırıp Cumhurbaşkanımızın adaylar içerisinde seçmekte zorluk çektiği bir süreci yaşamak çok daha keyifli ve anlamlı olur diye düşünüyorum” dedi.

‘Adayda sorun yoktu’

Başkan Saygılı, “9 İlçemizde adaylarımız kaliteli olmasına rağmen adaylar arasında 400 oyla 4 bin oy arasında 9 ilçe kaybettik. Burada tabii ki sistem böyle. Büyükşehir Belediye Başkanı adayına, İlçe Belediye Başkan adayına, Meclis Üyesi adayına ve Muhtara oy veriliyor. Bunların her biri kendi içerisindeki oy oranı da değişik. Bu her parti için geçerli. AK Parti olarak bizler yüzde yarım veya yüzde 0,75 oranında Türkiye’nin geneline baktığımızda küçük bir oy kaybıyla koruduk, biz daha düşük oyla 5 ilçe almıştık ama daha yüksek bir oyla iki ilçe aldık. Burada ise başa baş gitmesi ve özellikle bazı partilerin yapmış olduğu oylarımızı kırma anlamında, Kemalpaşa örneğine baktığımızda geldiğimiz noktada yenden refah partisi ve saadet partisi aday koymasaydı biz 6 bin farkla bu işi bitirirdik. Başka partilerin sırf bizim kaybetmemiz için maddi destekler verdiğini de iliyoruz. Bu siyasetteki taktiklerdir, ben yapmam ve etik de görmem. Oradaki bu durum yüzde 1,5 puan fark olmasına rağmen bizim kaybetmemize sebep oldu. Bilinçli matematiksel oyunlar da oynandı. Adayımız çok kaliteli, parayla ve devletle işi olmayan ve iki üniversite mezunu bir adayımızdı. Adayda sorun yoktu” diye konuştu.

‘Önemli başkanları yok saydı’

AK Partili Başkan Saygılı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik şunları söyledi:

“Ahmet Piriştina başkanı yok saydı. Piriştina parti gözetmeden şehre güzel hizmetler verirdi, sevecendi. 28 Şubat dönemlerin olduğu dönemlerde pozitif yaklaşımı ilk İzmir’de veren oydu. Aziz Kocaoğlu, Tunç Soyer’in politikalarını bir kenara itip ‘İzmir için yeni bir başlangıç yapıyoruz. İzmir’i belediyecilik anlayışıyla tanıştıracağız diyerek açıkça konuştu. İkinci ayağı ise Manisa ile İzmir’i karşılaştırdı. ‘Biz, Manisa olarak çok iyiyiz’ gibi bir genel başkanın ifadesi olmamalı. Biz dediği şey, Türkiye’sin sen. Türkiye’deki CHP örgütlerinin tamamıyla ilgili konuşma yapman lazım. Sen artık Manisa Milletvekili değil CHP Genel Başkanı olarak konuşmalısın. Orada bir ayrıştırma yaptı. Üçüncü boyut ise yüzde 58,5’ten yüzde 48 gibi bir başarı olarak görmek sadece belediye seçimlerinin algoritmik yapısal boyutuna göre ilçe belediyelerinin kazanılmasından dolayı kendine başarı olarak yazıyor. Biz orada 10 veya 9 ilçe kazanıp 58’den 50’ye düşseydi deprem olurdu” dedi.

Kendimi İzmir’e adadım

Başkan Saygılı, kendine zaman ayıramadığını ifade ederken “15 aydır yaşam konforumuzdan tamamen uzaklaştık. Kendi işlerime zaman ayıramıyorum. İzmir için feda olsun. 40 yıl oldu ‘Saygılı Rulman’ı kuralı. Babam inşaat sektörünü daha çok götürüyor ve ben de inşaat mühendisiyim. Oğlumla kız kardeşim ve kurumsal anlamda da dört tane önemli birim mamul var. Toplamda 16 kişi var ve genel olarak 150 kişi çalışıyor” diyerek Japonya ziyaretinden bahsetti:

“Sürekli ertelediğim bir Japonya ziyaretimi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan izin isteyerek gerçekleştirdim.Japonya, deprem sonrasında ülkemize çok ciddi anlamda destek olmuşlardı. Hatırlarsınız ben MÜSİAD Başkanıyken 500 bin Euro’ya yakın para gönderdiler. 50 milyon Japon yeni gönderildi, o dönemin parasıyla. Bütün parayı AFAD’a gönderdiler. ‘İnsani olarak bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Hatta az yaptığımızdan dolayı da pişmanız’ dediler. Bir Japonya kıtalar arası uzaklıkta Elbistan’daki bir depreme duyarlı olması, 100’e yakın konteyner gönderdi. Bizim MÜSİAD’da 13 bin üyemiz var, bin taneden 100 tanesi Çin’e aitti. Erdemli bir hareketti. Cumhurbaşkanımızın ve AFAD Genel Başkanımızın teşekkür mesajlarını bizzat kendim Japonya’ya giderek teslim ettim.”