Gıda ve sağlık kamuoyunun gündemindeki pestisit konusunda Yediyol Holding, Agro Termal markasıyla önemli sonuca ulaştı. Laboratuvar çalışmaları sonucunda Agro Termal ürünü domateslerde, insan sağlığına ciddi zararları olan hiçbir pestisit bulgusuna rastlanmadı.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde gıda kamuoyunda sıkça rastlanan ve zararlı etkilerinden bahsedilen ve tarımsal ilaçlamada kullanılan pestisitin insan sağlına birçok olumsuz etkisi bulunuyor. Almanya’nın Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından hazırlanan “Tarımda Kullanılan Zehirler Hakkında Gerçekler ve Rakamlar: Pestisit Atlası”, dünyada her yıl yaklaşık 385 milyon pestisit zehirlenmesi vakası yaşandığını ve 11 bin kişinin doğrudan bu zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor.

“KANSERLE MÜCADELEYE KATKI SUNMAK ÇALIŞMA MOTİVASYONUMUZU ARTIRIYOR”

Gerçekleştirdikleri laboratuvar çalışmaları sonucunda Agro Termal tarafından üretilen domateslerde hiçbir kalıntı bulgusuna rastlanmadığını belirten Yediyol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şuheyp Mendi, “Jeotermal enerji ile topraksız tarım yaparak enerji ve doğal kaynaklardan tasarruf etmeyi amaçlarken, sağlıklı ürün elde etmeyi en baş sıraya yazmıştık. Domateslerimizde hiçbir kalıntı bulgusu bulunmaması hem bizim hem de tarımın geleceği için önemli ve kritik bir noktadır. Özellikle neredeyse çağımızın vebası haline gelen kanserle tedavide kimyasal kalıntı bulunmayan gıda tüketimi büyük gereklilik taşıyor. Bu sonuçlarımız itibariyle de kanserle mücadele eden insanlarımıza kalıntısız domateslerimizi ulaştıracak olmak da bizlere ayrı bir çalışma motivasyonu katıyor” dedi.

Pestisitin yol açtığı sağlık sorunlarına dikkat çeken Mendi, ‘’Pestisitler insanlarda kısırlık, üreme sağlığı bozuklukları, hormonal sistemde ve sinir sisteminde bozulmalar ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açıyor. Epidemiyolojik ve moleküler çalışmalar, tarımsal, ticari, ev ve bahçe uygulamalarında kullanılan pestisitlerin kanser riskini artırdığına dair önemli kanıtlar sunuyor. Pestisitlere maruz kalma ile prostat kanseri, bazı lenfoma çeşitleri, lösemi ve meme kanseri arasında güçlü bağlantılar olduğunu gösteren çok sayıda yayın da bulunuyor”diye konuştu.