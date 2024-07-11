TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, yeni sezon hazırlıklarının ilk etabının gayet iyi geçtiğini ve herkesin farklı bir Altınordu izleyeceğini söyledi. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen ilk etap çalışmalarını değerlendiren Şahan, "Başkanımıza, sportif direktörümüze ve oyuncu alım direktörümüze teşekkür ediyorum. Transferler erkenden takıma katıldı. Transfer çalışmaları devam ediyor. Birkaç oyuncu daha kadroya katılabiliriz. Yine bazı oyuncularımıza talipler var, bazı oyuncularımız da gidebilir" dedi.

"Futbolcularımızın istek ve arzuları çok üst seviyede"

Takımda istek ve arzunun çok üst seviyede olduğuna dikkat çeken Olcay Şahan, "Sezon başlangıcı gayet iyi oldu. Tüm futbolcularımızın istek ve arzuları çok üst seviyede. Bu sezon herkes farklı bir Altınordu izleyecek. İzleyenler de sahada temposu, oyun zekası yüksek ve keyif veren bir takım görecekler" diye konuştu.

"Takım içindeki uyum süreci çabuk aşıldı"

Şahan transfer sezonunda gurbetçi oyuncuları kadroya kattıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Transferlerimizin hepsi uzun süre takip edilerek alındı. Uyum sürecinin biraz fazla süreceğini tahmin ediyorduk fakat takım içindeki uyum süreci çabuk aşıldı. Tam bir takım olduk. Sahada herkes mücadele edip, savaşacak ve daha iyi konuma geleceğimize inanıyorum. Takım içindeki uyumdan memnunum."