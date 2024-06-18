Son dönemde magazin dünyasında dönen 'mayo' tartışmasına Aslı Zen de katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Bayramda mayoyla Merit Park Otel Letafet’te sahneye çıkan Aslı Zen "Mayoyla çıkan kişiler bazı sosyal medya kullanıcı tarafından eleştiriliyor" sözlerine "Herkes kendi mayosuna bakacak. Benim mayom taş gibi... Bu yaşta giysinler de göreyim? Ben uzun tuvalet ve elbiseler giyiyordum. Herkes giyiyor ben de 'Bir tur giyeyim' dedim. Benim için cesaret kıyafeti çünkü daha önce giymemiştim" cevabını verdi.

'MORGÜL ÇIĞIRMIŞ' Aslı Zen "Bayhan'ın 'Tiryakinim' ve Yılmaz Morgül'ün 'Ateşe Düştüm' şarkılarını söylemesi ile ilgili olarak da "Ben de cover şarkılar yapıyorum. Bayhan'ı beğendim, Yılmaz'ı beğenmedim. Yılmaz Morgül biraz çığırmış gibi olmuş. Bağırmak var bir de çığırmak var. Aslında güzel söylüyor şarkıları... Ama işte konuşuluyor. Başka ne yapsın adamcağız?

'BENİMLE KİMSE SAVAŞMIYOR'

Büyük bir savaşın içindeyiz. Sürekli savaşmak zorundayız. Benim avantajım şarkı yazıyorum. Ferhat Göçer ve Fatih Ürek'e yazdığım şarkılarla hayatını değiştirdim. O yüzden benimle kimse savaşmıyor. Öyle özelliğim olmasa beni paralarlardı" diye konuştu.

Uçakta İbrahim Tatlıses ile karşılaşan Zen "Elini öptüm, bayramlaştık. Uçakta 'Hadi Hadi' parçasını söyledik" dedi.