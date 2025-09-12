Vizesiz seyahat imkanı, uygun uçak biletleri ve düşük otel fiyatları Türk turistin rotasını Mısır’a çevirdi. Türkiye’de 4 yıldızlı otellerde gecelik fiyatlar 100–220 Euro arasında değişirken, Sharm El Sheikh’te benzer konfor 90–130 Euro’ya sunuluyor.

Türklerin Mısır ilgisi artıyor

Geçen yıl Mısır’a giden Türk turist sayısı yüzde 70 artarak 250 bine ulaştı. Sektör temsilcileri, bu yıl da yüzde 30’luk ek artış bekliyor. Sosyal medyada tatil paylaşımlarında Yunanistan yerine Mısır’ın öne çıkması dikkat çekiyor.

Uçuşlar iki katına çıktı

2025’te yürürlüğe giren anlaşmayla iki ülke arasındaki uçuş sayısı ikiye katlandı. Türk Hava Yolları ve Ajet, Mısır’ın beş şehrine haftada 71 sefer düzenlerken, yaz aylarında bu sayı 80’e çıktı.

Türkiye’ye göre daha avantajlı

Antalya’da 4 gün tatil yapılabilecek fiyatlarla Sharm El Sheikh’te 10 gün konaklamak mümkün. Paket programların uygun fiyatlı olması da Mısır’ı cazip hale getiriyor.

Sektörden değerlendirmeler

Prontotour Başkanı Ali Onaran, “Mısır turlarına talep neredeyse yüzde 100 arttı” dedi. TÜRSAB Başdanışmanı Hamit Kuk ise, Mısır’daki tesislerin yüzde 63’ünün Türk yöneticiler tarafından işletildiğini belirterek, “Mısır hızlı geliyor, fiyatlarda yüzde 30–40 avantajlı” ifadelerini kullandı.

Rus turistler de Mısır’ı tercih ediyor

Tur operatörlerine göre Rus turistler, lüks otellere yönelerek Mısır’ın premium segment pazarını büyüttü. Son bir yılda premium turizmdeki pay ikiye katlandı.

Türk turistin harcaması arttı

TÜİK verilerine göre, 2025’in ilk yarısında yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının kişi başı ortalama harcaması 940 dolar oldu. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 35 artışa işaret ediyor.