Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı ile birlikte, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için süreç resmen başladı.

Programda yer alan düzenlemeye göre, sistemin devreye girmesiyle birlikte çalışanların maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacak.

Zorunlu katılım dönemi başlıyor

TES, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)’nden farklı olarak zorunlu katılım esasına dayanacak. Böylece tüm çalışanlar sisteme otomatik olarak dahil edilecek.

Çalışanlardan yapılacak yüzde 3’lük kesintiye ek olarak, işverenlerden de yüzde 1 oranında katkı payı alınacak.

Devlet yüzde 30 katkı sağlayacak

Sistemde biriken tutara devlet tarafından yüzde 30 ek katkı yapılacak. Bu fonlar, çalışanların emeklilik dönemlerinde kullanılmak üzere bir emeklilik havuzunda değerlendirilecek.

10 yıl kalma şartı aranacak

Cumhurbaşkanlığı Programı’na göre TES’te biriken tutarların geri çekilebilmesi için en az 10 yıl sistemde kalma şartı aranacak.

Yani çalışanlar, TES’ten ayrılmak veya biriken kesintileri geri almak istediklerinde 10 yılı doldurmak zorunda olacak.

Özel durumlarda para çekme hakkı tanınacak

Yeni sistemde bazı özel durumlar için istisnalar getirilecek.

Doğum, hac ibadeti, askerlik veya sağlık gerekçeleri gibi belirli koşullarda çalışanlara kısmi para çekme hakkı tanınacak.

TES 2026’da yürürlüğe girecek

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2026 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanan TES, Türkiye’de emeklilik yapısının yeniden şekillenmesini hedefliyor.

Hükümet, sistemle birlikte emeklilik fonlarının büyütülmesini ve sermaye piyasalarının derinleştirilmesini amaçlıyor.

Uzmanlardan ilk yorum: “BES’ten daha katı bir sistem geliyor”

Ekonomi uzmanlarına göre TES, mevcut bireysel emeklilik sisteminden daha katı kurallarla işleyecek.

Finansal analistlere göre, “10 yıl şartı” ve “zorunlu katılım” maddeleri, sistemin çalışanlar açısından uzun vadeli bir tasarruf aracı haline gelmesini sağlayabilir.