İSTANBUL (AA) - PTT Bilgi Teknolojileri AŞ (PTT Teknoloji) ile Hey Mobility Teknoloji AŞ (Hey Scooter) arasında işbirliği protokolü imzalandı.



PTT Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre, imzalanan işbirliği kapsamında Hey Scooter, PTT Teknoloji'ye bağlı TRota Platformu'na entegre olacak.

Protokolün, Hey Scooter'ın mikromobilite hizmetlerine TRota üzerinden erişilebilmesi amacı taşıdığı belirtildi.

Protokol kapsamında, Türkiye'de yediden fazla şehirde hizmet veren mikromobilite şirketi Hey Scooter ile TRota Hizmet Olarak Hareketlilik (MaaS-Mobility as a Service) uygulamasının entegre olması sağlanarak, son kullanıcıların Hey Scooter hizmetlerine platform üzerinden erişmeleri sağlanacak.

Kullanıcılar, platformun yol tarifi sorgulama ve yolculuk planlama fonksiyonlarının yanı sıra, Hey Scooter'a ait mikromobilite araçlarına da aynı arayüz üzerinden ulaşabilecek.

Platform ilk olarak Konya ve Bursa'da faaliyete geçerek Konya Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan toplu taşıma araçları ve diğer ulaşım modlarına da erişim imkanı sunacak.