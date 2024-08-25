Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aşırı yağışların yol açtığı heyelan, büyük bir üzüntüye neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), heyelanın ardından dere yatağında sürüklenen bir vatandaşın cansız bedenine ulaştığını duyurdu.

Heyelan ve kurtarma çalışmaları

24 Ağustos tarihinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi’nde şiddetli bir heyelan gerçekleşti. Heyelan nedeniyle oluşan riskli durum, AFAD ekiplerinin ve diğer kurtarma birimlerinin müdahalelerini gerektirdi. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda, mahsur kalan 8 araç ve 32 vatandaş, güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kayıp vatandaşın cansız bedeni bulundu

Heyelan sırasında dere yatağında sürüklenen bir aracın içindeki vatandaşın bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. Maalesef, vatandaşın cansız bedeni bulundu. AFAD, hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı dilerken, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı mesajı gönderdi.

AFAD'dan açıklama

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “24 Ağustos tarihinde Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi’nde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen heyelan sonucunda mahsur kalan 8 araç ve 32 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Dere yatağında sürüklenen bir aracın içindeki vatandaşımızın bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda cansız bedeni bulunmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.