Bunlar da ilginizi çekebilir

Dubalar ve emniyet şeridiyle çevrilen yolda trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Milas'taki orman yangınında 170 hektar alan yandı, Nefes 72 sorti yaptı (2)

Milas'taki orman yangınında 170 hektar alan yandı, Nefes 72 sorti yaptı (2)

DÜZCE (AA) - Ankara-İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolu nun Düzce geçişinde meydana gelen toprak kaymasının ardından başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor.