Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte, şarj edilebilen ve 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviği sağlanacak.

Yeni düzenlemenin detayları

Şarj edilebilir hibrit araçlara yönelik ÖTV teşviği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, karbon salınımını azaltmayı ve çevre dostu araçların yaygınlaşmasını hedefliyor. NTV'nin haberine göre, karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek.

ÖTV oranları

Yeni düzenlemeye göre uygulanacak ÖTV oranları şöyle olacak:

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayan araçlar: yüzde 30 ÖTV

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşan araçlar: yüzde 60 ÖTV

Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 1800 cm³’ü geçmeyen ve ÖTV matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayan araçlar: yüzde 70 ÖTV

Düzenlemenin amacı

Bu yeni düzenlemenin amacı, hibrit araçların kullanımını artırarak çevre dostu ulaşım seçeneklerini teşvik etmek ve kamuda tasarruf sağlamaktır. Elektrikli ve düşük emisyonlu araçların daha fazla tercih edilmesi, karbon salınımının azaltılmasına ve enerji tasarrufuna katkı sağlayacaktır.