Alman Haber Ajansı'nın polise dayandırdığı bilgiye göre, Highfield Müzik Festivali'nde bir dönme dolapta dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının, dönme dolabın altındaki bilinmeyen bir madde nedeniyle başladığı ve alevlerin gondola sıçradığı bildirildi.

Olayda en az 23 kişi yaralandı. Yaralılardan 16'sı, aralarında polisler ve ilk yardım ekiplerinin de bulunduğu, hastaneye kaldırıldı. Tedavi edilenler arasında 4'ünün yanık nedeniyle, 1 kişinin ise düşme sonucu yaralandığı öğrenildi.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.