Chad Stahelski, Malta’daki Akdeniz Film Festivali’nde, Highlander filminin Ocak ayında İskoçya’da çekimlere başlayacağını duyurdu. Başrolde Henry Cavill'in bulunacağı film, bilimkurgu ve dönem filmi öğelerini harmanlayacak.

Bilimkurgu ve dönem filmi unsurları

Stahelski, Highlander'ın yeniden çekiminde bilimkurgu ve dönem filmi unsurlarını bir araya getirmekten büyük heyecan duyduğunu belirtti. Ölümsüzlük ve aşk temalarını işlemekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kılıç dövüşlerinin zorlukları

Filmin aksiyon sahnelerinde kılıç dövüşlerine ağırlık verilecek. Stahelski, bu sahnelerin gerçekçi olması için oyuncuların yoğun bir eğitimden geçtiğini vurguladı. Eğitimin karmaşıklığından ve oyuncuların bu sahnelerde gösterdiği özveriden bahsetti.

Henry Cavill’in başrolde

Henry Cavill'in başrolde yer alması, projeye olan ilgiyi artırıyor. Cavill, rolü için uzun süredir hazırlık yapıyor ve projeye büyük bir bağlılık gösteriyor.

Çekim hazırlıkları tamam

Stahelski, ekibinin kılıç dövüşü tekniklerini geliştirmek için yoğun çalıştığını ve çekimlerin başlaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Bu proje, Stahelski için büyük bir önem taşıyor ve heyecan verici bir yapım olarak sinemaseverlerle buluşmayı bekliyor.