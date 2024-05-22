Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcılık, Lafçı'nın kadına karşı kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve ruhsatsız silah taşıma suçlarını işlediğini iddia ederek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme, karar görüşmek üzere duruşmayı 31 Mayıs’a erteledi.

"Başka Hilaller ölmesin"

Olayın ardından Hilal Sultan Kırgöz'ün ailesinin avukatı Yalçın Arcak, “Yaklaşık 2 yıldır bir hak arama mücadelesi bir adalet mücadelesi veriyoruz. Ve sonunda bu uzun meşakkatli adalet arama mücadelesi sonunda bugün savcılık tarafından mütalaa verildi. Sanık Önder Lafçı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Buruğuz ama bir yandan da mutluyuz. Çünkü Hilal için adaletin bir nebze de olsa adalet bulunacağını artık düşünmekteyiz. Başka Hilaller de ölmesin diye mücadele veriyoruz. Mücadele vermeye devam edeceğiz” dedi.

"Başardık demek istiyorum"

Anne Zeynep Kırgöz ise duygularını şu sözlerle ifade etti: “Anneler ağlamasın diyorum, Hilaller ölmesin, kara toprağa girmesin istiyorum. Sanığın iyi bir ceza almasını istiyorum. Çünkü bayramda herkese sevdiğine gittiğinde ben de kızımın mezarına gittiğimde ’Hilal korkma kızım başardık’ demek istiyorum. Kızım ilk vurulduğunda bana ’Başaramadık anne’ demişti. Ben de mezara gittiğimde ’Annem başardık, bize çok yardım ettiler, başardık’ demek istiyorum.”

"Tek isteğimiz adaletin tecelli etmesi"

Duruşmaya katılan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, “Bugün biz de ailemizin hak ve hukuk arayışına omuz vermek için buradayız. 2 yıldır hak ve hukuk adalet arayışları sürüyor. Biz de her daim bu hak hukuk adalet arayışında yanında olduğumuzu ve destek olacağımızı belirtiyoruz. Maalesef kadın cinayetleri politik. Umuyoruz ki İstanbul sözleşmesi en kısa sürede tekrar geri döner ve bu caniler gerekli cezaları alır. Bu kadar rahatça devletin de göz ardı etmediği şekilde kadınları öldüremezler. Tek isteğimiz adaletin tecelli etmesi. Bize düşen ne varsa her daim ailemizin de tüm kadınların da yanındayız” ifadelerini kullandı.