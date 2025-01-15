Yılbaşı konseptli gecede; Dj Ali Baran ve Perküsyon Sanatçısı Gürkan Özkan’ın müzik performansı, harika yemekler ve hediye çekilişi geceyi renklendirdi. Tüm ekip bütün bir yılın yorgunluğunu atarken, eğlenceli görüntüler geceye damgasını vurdu. Özellikle tüm kadın personelin glitter makyajı ile ışıl ışıl hazırlandığı gecede renkli ve eğlenceli görüntüler dikkat çekti.

Otelin Genel Müdürü Sevil Görgülü’nün tüm ekibe teşekkür ettiği konuşmasının ardından, yılın personel seçimlerinin sonuçları açıklandı. Birinci Yiyecek İçecek Departmanından Serdar Karaca, İkinci Ön Büro Departmanından Okan Akçilpunar, Üçüncü Finans Departmanında Yunus Efe oldu ve ödüllerini aldı.

Otelin Genel Müdürü Sevil Görgülü “ 2024 senesinin zor ama çok başarılı geçtiğini ve bu başarının otel çalışanlarına ait olduğunu söyledi. Böyle bir ekibin parçası olmak ve onlarla çalışmaktan gurur duyduğunu belirtti. Otelin çok şanslı olduğunu, otel sahiplerinden en alt kademede çalışanına kadar iyi enerjili ve güzel insanlardan oluştuğunu söyleyip, hiçbir başarının tesadüf olmadığını vurguladı. Bugün hepimiz kalben ve severek yaptığımız işlerin karşılığını alıyoruz dedi. Sizlerle daha nice başarılı işlere imza atacağız diyerek konuşmasını tamamladı.

Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı dokuzu süit olmak üzere toplam 197 konforlu odası ile misafirlerine derin uykuyu, rahat çalışma ortamını, lezzetli tatları ve sağlıklı yaşamı destekleyen ürün ve hizmetleriyle, paylaşılacak deneyimler yaşatmayı garantiliyor.

Hilton Garden Inn Izmir Bayraklı misafirlerine , aynı zamanda ücretsiz internet bağlantısı, 24 saat açık iş merkezi ve iyi tasarlanmış fitness merkezi hizmetleri sağlayacak. Otelin, tamamı gün ışığına sahip, birleşebilen ve toplam 130 m2 boyutuna ulaşabilen üç toplantı odası bulunmakta.Ayrıca 10. Katta yer alan ve 2022 yılında hizmete açılan Garden’s Hill Event Venue Etkinlik Salonu muhteşem manzarası ile şehire yeni bir soluk getirdi.