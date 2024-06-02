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İlçede kayıtlı bulunan 27 bin 686 seçmen, kurulan 125 sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirecek.

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Bu kapsamda Hilvan'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

ŞANLIURFA (AA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği seçimi için oy verme işlemi başladı.

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