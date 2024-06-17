Çarpışmanın ardından trenlerden birinin vagonu havada asılı kaldı.

Yük treni ile yolcu treni çarpıştı

Sabah saatlerinde New Jalpaiguri bölgesinde yaşanan kazada, yük treni ile yolcu treni çarpıştı. Kaza sonucu yolcu trenine ait üç vagon raydan çıkarken, bir vagon havada asılı kaldı. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

İnsan hatası ihtimali

Yetkililer, kazanın muhtemel nedeni olarak "insan hatasını" işaret etti. İlk bulgulara göre, yük treninin makinisti sinyali dikkate almamış olabilir. Detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Geçmişteki benzer kazalar

Hindistan’da tren kazaları nadir değil. Geçtiğimiz yıl Orissa eyaletinde meydana gelen ve üç trenin karıştığı kazada yaklaşık 290 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla kişi yaralanmıştı.