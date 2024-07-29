Apple, yıllardır iPhone üretiminin büyük kısmını Çin'de gerçekleştiriyordu. Ancak Hindistan'daki üretim faaliyetleri, 2017 yılında ilk iPhone SE ile başladı ve son yıllarda iPhone 13 ve iPhone 14 modelleriyle devam etti. Artık bu süreç, Hindistan'da Pro modellerinin üretimi ile yeni bir aşamaya geçiyor.

Hindistan'da ilk Pro iPhone üretimi

Apple, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleriyle Hindistan'daki üretim sürecini başlattı. Ancak, iPhone 16 serisi ile bu adımı daha da ileriye taşıyor. Apple, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in Hindistan'da üretileceğini duyurdu. Bu üretim, Apple’ın uzun süredir iş birliği yaptığı Foxconn tarafından Tamil Nadu’daki Sriperumbudur tesisinde gerçekleştirilecek.

Stratejik tedarik zinciri değişimi

Bu hamle, Apple'ın tedarik zincirini Çin'den uzaklaştırma ve Hindistan’daki üretim kapasitelerini artırma yönündeki stratejisinin bir parçası. Şirket, önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm iPhone'larının dörtte birini Hindistan’da üretmeyi hedefliyor; şu anda bu oran yüzde 14 seviyesinde.

Yüksek talep ve üretim hedefleri

Hindistan hükümeti, büyük üreticileri çekmek için çeşitli teşvikler sunuyor. Apple, iPhone 16 serisine olan yüksek talebi karşılamak için önemli yatırımlar yapıyor ve 2024 yılında 90 milyon adet üretim yapmayı planlıyor. Bu, geçen yılki iPhone 15 modellerine göre yüzde 10’luk bir artış anlamına geliyor.

Genişleyen üretim yatırımları

Apple ayrıca Hindistan’da iPad ve AirPods üretimini de planlıyor. Şirketin, bu yılın sonlarından itibaren Hindistan’da iPad üretmeye başlaması ve AirPods’u da aynı bölgede üretmesi bekleniyor. Bu stratejik hamle, Apple'ın küresel üretim ağını çeşitlendirme ve genişletme hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor.