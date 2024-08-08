Hindistan Merkez Bankası (RBI), Ağustos 2024 toplantısında piyasa beklentilerini karşılayarak repo faiz oranını dokuzuncu kez üst üste yüzde 6,5'te sabit tuttu. Ekonomistler, bu kararın gelmesini bekliyordu ve piyasalarda önemli bir dalgalanma yaşanmadı. Bu karar, Şubat 2023'ten bu yana süren faiz oranı istikrarının devam ettiğini gösteriyor.

Merkez Bankası'nın kararı

Hindistan Merkez Bankası, yüksek enflasyon ve küresel ekonomik belirsizlikler karşısında faiz oranını sabit tutarak, ekonomide istikrarı sürdürmeyi hedefliyor. Merkez Bankası’nın Para Politikası Komitesi (MPC), faiz oranlarını değiştirmeyerek, Hindistan ekonomisinin büyümesini desteklemek amacıyla para politikasını gevşetmekten kaçındı.

Ekonomistler, Hindistan Merkez Bankası’nın bu kararı alacağını öngörmüştü. Zira, Hindistan ekonomisi hala yüksek enflasyon baskısı altında bulunuyor ve Merkez Bankası, bu durumu kontrol altına almak için para politikalarında temkinli bir duruş sergilemeyi tercih ediyor.

Hindistan ekonomisi

Hindistan ekonomisi, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen büyüme eğiliminde kalmaya devam ediyor. Ancak, yüksek enflasyon ve uluslararası ticarette yaşanan belirsizlikler, Merkez Bankası’nın gelecekteki kararlarını da etkilemeye devam edecek. Analistler, kısa vadede faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyor ancak enflasyonist baskıların artması durumunda Merkez Bankası’nın farklı adımlar atabileceğini belirtiyor.