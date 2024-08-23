Güney Asya'nın iki komşu ülkesi Hindistan ve Bangladeş, muson yağmurlarının yol açtığı şiddetli sel ve heyelanlarla sarsıldı. Hindistan’ın doğusundaki Tripura eyaletinde dört gündür etkisini sürdüren yoğun yağışlar, felakete dönüşerek büyük bir yıkıma neden oldu. Afet yönetim yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, sel ve heyelanlar sonucu 23 kişi hayatını kaybederken, 65 binden fazla insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Felaketten etkilenen yaklaşık 1.7 milyon kişi, altyapı ve tarım arazilerinde meydana gelen hasarla mücadele ediyor. Hindistan ordusu da kurtarma çalışmalarına katılarak, bölgedeki durumu kontrol altına almaya çalışıyor.

Bangladeş'te 13 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te ise 11 ili etkisi altına alan şiddetli yağışlar, geniş çaplı sele yol açtı. Afet Yönetimi Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, sel felaketinde 13 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 4.4 milyon kişi bu felaketten etkilendi. Sel nedeniyle birçok ev, tarım arazisi ve altyapı tesisleri büyük zarar gördü.