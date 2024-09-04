Hindistan Kabine Güvenlik Komitesi, Rusya ile 240 adet Su-30MKI savaş uçağı motorunun üretimi için 3.3 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Hindistan Savunma Bakanlığı, bu anlaşmanın Hindistan Hava Kuvvetleri’nin önümüzdeki 8 yıl boyunca güçlendirilmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Motor üretimi Hindistan'da yapılacak

Sözleşme kapsamında, Su-30MKI Flanker-H savaş uçağı motorları Hindistan’daki Hindustan Aeronautics Limited (HAL) şirketinin Koraput tesisinde üretilecek. Bu anlaşma, Hindistan’ın yerli üretim hedefini desteklerken, Rusya için de önemli bir mali gelir sağlayacak. Rusya, Hindistan ile yapılan bu anlaşma karşılığında toplamda 1.4 milyar dolar alacak.

Yerli üretim ve stratejik işbirliği

Yeni Delhi’de resmileştirilen bu anlaşma, Hindistan’ın askeri ekipman üretimini yerlileştirme hedefini güçlendiriyor. Aynı zamanda Rusya ile stratejik savunma iş birliğini artırarak, yerel üretimi teşvik ediyor ve yabancı tedarikçilere olan bağımlılığı azaltıyor.

AL-31FP motoru ve Su-30MKI

AL-31FP motoru, Hindistan’ın Su-30MKI savaş uçakları için özel olarak geliştirilmiş bir motor olup, AL-31F motorunun geliştirilmiş bir versiyonudur. Bu motor, Su-30MKI’ye yüksek manevra kabiliyeti sağlayan itme vektörleri ile donatılmıştır. Hindistan Hava Kuvvetleri’nde şu anda toplam 272 adet Su-30MKI bulunmakta ve anlaşma ile bu sayının artması bekleniyor.

Su-30MKI özellikleri:

Mürettebat: 2

2 Uzunluk: 21.935 m

21.935 m Kanat Açıklığı: 14.7 m

14.7 m Boş Ağırlık: 17,700 kg

17,700 kg Azami Kalkış Ağırlığı: 34,500 kg

34,500 kg Azami Hız: 2,120 km/h (Mach 2)

2,120 km/h (Mach 2) Menzil: 3,000 km

3,000 km Azami İrtifa: 17,300 m (60,700 ft)

Bu anlaşma, Hindistan’ın savunma kapasitesini artırırken, aynı zamanda Rusya ile olan savunma işbirliğini de pekiştiriyor.