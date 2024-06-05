Yerel Hindistan medyasının haberine göre, Hindistan'da Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan sıcak hava dalgasının ardından yaklaşık 25 bin sıcak çarpması vakası görüldü ve 56 kişi hayatını kaybetti. Mayıs ayı'nda başkent Delhi ve yakındaki Rajasthan eyaletinde sıcaklık 50 santigrat dereceye ulaştı.

Buna karşılık, Hindistan'ın doğusundaki bazı bölgeler Remal kasırgasının etkisi altında sarsılıyor. Kuzey doğudaki Assam eyaletinde şiddetli yağmur salı gününden bu yana 14 kişinin ölümüne neden oldu.

Yakın zamanda Hindistan'da altı haftadır süren genel seçimler sonunda 1 milyara yakın seçmenin oy kullanma işlemi sona erdi.

Kavurucu sıcakların etkisi altında olan ülkede, seçimin son gününde 33 sandık görevlisinin sıcak çarpmasından hayatını kaybetti.

Hükümet, ölen görevlilerin ailelerine 1,5 milyon rupi yani 18 bin dolar tazminat ödeyeceğini bildirdi.