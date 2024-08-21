Rajauli bölgesinde, 1 yaşındaki bir çocuk bahçede oynarken yanına yaklaşan yılanı oyuncak sanarak ısırdı. Olayın ardından yılan öldü, çocuk ise ailesi tarafından hızla hastaneye götürüldü. Sağlık yetkilileri, çocuğun durumunun iyi olduğunu ve yılanın zehirsiz olduğunu belirtti. Ailenin açıklamasına göre, yılan çocuk tarafından ısırıldığında hayatını kaybetti. Olay, Hindistan'da son dönemde yaşanan benzer vakaların ardından dikkatleri tekrar yılan ısırıkları ve güvenlik önlemlerine çekti.

Editör: Sezin Türkyılmaz