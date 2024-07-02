Yetkililer, Salı günü Uttar Pradesh'in Hathras kentindeki bir dini etkinlikte çıkan izdihamda 60'a yakın kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında kadınların ve üç çocuğun da bulunduğu korkunç bir olayın meydana geldiğini söyledi.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde gerçekleşen bir dini etkinlik sırasında meydana gelen izdihamda 60'a yakın kişi hayatını kaybetti. Etah Emniyet Müdürü Rajesh Kumar, Hathras'taki Sikandra Rao polis karakolu sınırları içindeki bir köyde çıkan izdihamda ölenler arasında üç çocuğun da bulunduğunu söyledi.

Ölü sayısı artabilir

Polis yetkilisi Maniş Çikara, ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, ölülerin üst üste yığıldığı görüntüler dikkat çekti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.

Hindistan, nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin'i geride bırakmaktadır. Ancak özellikle dini etkinliklerde yaşanan izdiham vakaları ülkede sık sık karşılaşılan acı olaylardan biridir.