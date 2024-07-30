Kerala'nın kuzeyindeki Wayanad bölgesinde gerçekleşen heyelan, yoğun sağanak yağışların ardından meydana geldi. Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Kerala Yasama Meclisi Üyesi A. K. Saseendran, kurtarma operasyonlarının koordinasyon içerisinde ilerlediğini belirtti.

Başbakan Modi, Wayanad'daki toprak kaymalarından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ederken, "Düşüncelerim sevdiklerini kaybeden herkesle birlikte. Yaralılar için dua ediyorum. Mağdurlara yardım etmek için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kerala Eyalet Başkanı Pinarayi Vijayan ile görüştüm ve oradaki mevcut durum karşısında merkezden mümkün olan her türlü yardımı temin ettim" dedi.