Polis tarafından yapılan açıklamaya göre saldırganlar otobüse ateş açtıktan sonra kaçtı. Şoförün kontrolden çıkması sonucu otobüs vadiye yuvarlandı. Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralıların durumunun bazıları ağır olduğu ve hastanelere sevk edildikleri öğrenildi. Saldırganları yakalamak için Hindistan ordusu ve polisi tarafından geniş çaplı arama operasyonu başlatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin olayla ilgili bilgilendirildiği ve yaralılara en iyi tedavinin sağlanması talimatını verdiği açıklandı.

Hindistan ve Pakistan arasında anlaşmazlıkların olduğu Keşmir bölgesinde güvenlik sorunları yaşanıyor. Bu tür saldırılar bölgedeki gerilimi daha da artırıyor.