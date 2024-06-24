ANKARA (AA) - Hindistan'da 7 aşamalı genel seçimler sonrası oluşan yeni Meclisin üyeleri yemin ederek göreve başladı.

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'da biten genel seçimler sonrası oluşan yeni Halk Meclisi (Lok Sabha), Başbakan Narendra Modi ve kabine üyelerinin katılımıyla ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Hindistan'da yeni Meclisin milletvekilleri yemin töreninin ardından görevine başlarken, Modi ve kabine üyeleri de Meclis üyesi olarak bir kez daha yemin etti.

Modi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, üçüncü kez seçilmesi nedeniyle halka teşekkür ederek, "İnsanların tercihini üçüncü kez aynı yönde kullanması liderin niyetinin, politikasının ve kararlılığının ne derece güvenli olduğunu gösterir." dedi.

Yeni hükümetin halka hizmet için çalışacağını belirten Modi, muhalefete de "daha sorumlu" davranma çağrısında bulundu.

Halk Meclisinde 545 sandalye bulunurken seçimlerde partiler 543'ü için yarışıyor. Kalan 2 sandalyenin sahibiyse cumhurbaşkanı tarafından ülkedeki İngiliz toplumu üyeleri arasından seçiliyor.

- Hindistan seçimleri

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri, Başbakan Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazanmıştı.

Ancak BJP, yeter sayı olan 272'ye ulaşamadığından hükümeti kurmak için NDA'nın koalisyonuna ihtiyaç duymuştu.

Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) öncülüğünde kurulan ve 30'dan fazla muhalefet partisinin yer aldığı Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA) ise anketlerdeki tahminlerin çok üzerinde oy alarak 543 sandalyenin 234'ünü elde etmişti.

Modi, Yeni Delhi'deki başkanlık sarayı Rashtrapati Bhavan'da Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun huzurunda üçüncü kez başbakan olarak yemin etmişti.