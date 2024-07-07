Hindistan'ın doğusunda yer alan Bihar eyaletinde, son 24 saat içinde devam eden yoğun yağış ve yıldırımlar, trajik bir şekilde en az 19 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Resmi verilere göre, yıldırımların düştüğü anlarda tarlada çalışan ya da yağmurdan korunmak için ağaç altına sığınan kişiler hayatını kaybetti.

Gök gürültülü fırtınalar etkisini sürdürüyor

All India Radio'nun (AIR) bildirdiğine göre, Bihar'ın 10 bölgesini etkisi altına alan gök gürültülü fırtınalar, yoğun yağış ve yıldırımlarla birlikte geldi. Fırtınalar, bölge halkının hayatını olumsuz etkiledi ve ciddi can kayıplarına yol açtı.

Hindistan Meteoroloji İdaresi'nden uyarı

Hindistan Meteoroloji İdaresi, Bihar'ın kuzey, güneydoğu ve güney-iç kesimlerinde önümüzdeki 24 saat içinde gök gürültüsü ve yıldırımlarla birlikte şiddetli yağış beklendiği için sarı alarm verdi. Yetkililer, halkı dikkatli olmaları ve güvenli yerlere sığınmaları konusunda uyardı.

Muson sezonunun tehlikeleri

Hindistan'da her yıl muson sezonunun başlamasıyla birlikte yüzlerce kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Muson yağmurları, tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu kırsal bölgelerde büyük risk oluşturuyor. Yıldırımlardan korunmak için güvenli barınakların bulunması ve halkın bilinçlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Önlemler ve acil Durum müdahaleleri

Hindistan hükümeti, muson sezonunda yıldırım çarpması olaylarını en aza indirmek için çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Acil durum müdahale ekipleri, afetzedelere yardım sağlamak ve bölgede güvenliği artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, yıldırım çarpması riskine karşı halkın bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme kampanyaları düzenleniyor.