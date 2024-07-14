Düğüne Kim Kardashian, John Cena, Nick Jonas ve Tony Blair gibi dünyaca ünlü isimler katıldı. Yedi ay süren düğün kutlamalarının ardından gerçekleşen bu etkinliğin maliyeti, 600 milyon doları buldu. Bu tutar, 200 milyon dolarlık lüks düğün hediyeleri ve ünlü konukların katılımı dışında hesaplandı.

Dünyaca ünlü yıldızlar birarada

Mumbai'de gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören düğün, adeta bir yıldızlar geçidi gibiydi. Anant Ambani ve Radhika Merchant, 16.000 kişilik kapasiteye sahip olan Ambani ailesine ait Jio World Convention Center'da düzenlenen geleneksel Hindu töreniyle evlendi.

Düğünün maliyetinin 600 milyon dolar olduğu belirtilirken, bu miktarın içerisine çiftin aldığı 200 milyon dolarlık lüks düğün hediyeleri dahil edilmedi. Gelin, ağır krem ve kırmızı Hint gelinliği olan lengha içinde, mücevherler ve boncuklu bir başörtüsü ile süslenmiş halde, damat Anant Ambani ise kırmızı boncuklu bir ceket olan nehru giyerken görüntülendi.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Düğün töreni öncesinde polis, mekanın çevresindeki yolları kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Reliance Industries'in yönetim kurulu başkanı Mukesh Ambani ve eşi Nita Ambani, düğün öncesinde gururla poz verdi. Ambani ailesi ve Bollywood yıldızları, düğünün ihtişamlı pembe halısında ilk fotoğraflanan konuklar arasında yer aldı.