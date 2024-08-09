ABD'nin Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine düzenlediği atom bombası saldırısının 79. yıl dönümü sebebiyle hayatını kaybeden yaklaşık 143 bin kişi Nagazaki Barış Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı.

İkinci Dünya Savaşı'nda ABD’nin Japonya'nın Nagazaki kentini bombaladığı 9 Ağustos'un 79'uncu yılı dolayısıyla Nagazaki Barış Parkı’nda anma töreni düzenlendi. Aralarında 100 ülke ve bölgeden üst düzey temsilcilerin katıldığı törende konuşan Japonya Başbakanı Kişida Fumio Nagazaki'nin atom silahlarının kullanıldığı son şehir olmasını dilediğini belirtti. Başbakan Fumio, “Bugün 79 yıl önce, tek bir atom bombası Nagasaki şehrini tek bir ağaç veya çimen yaprağı olmadan kavrulmuş bir toprağa dönüştürdü. Vatandaşlarının yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde şehir uluslararası bir kültür merkezine dönüştü, ancak hayatını kaybedenleri ve atom bombasının artçı etkilerinden hala acı çekenleri unutmamalıyız. Bir kez daha nükleer silahlardan arınmış bir dünya için elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“Nükleer silahları ortadan kaldırmalıyız”

BM Genel Sekteri Antonio Guterres ise mesajında, “Nagazaki'nin atom silahıyla yakılmasının üzerinden neredeyse 80 yıl geçti. Olanları hatırlamak yeterli değil. Böyle bir yıkıma bir daha asla izin vermemeliyiz. Nükleer riski ortadan kaldırmanın tek yolu nükleer silahları ortadan kaldırmaktır” dedi.

Ne olmuştu?

İkinci Dünya Savaşı'nın son aşamasında Amerika Birleşik Devletleri, Uranyum-235 tipi "Little Boy" atom bombası ile 6 Ağustos 1945’te Hiroşima'ya ve Plütonyum-239 tipi atom "Fat Man" adlı atom bombası ile 9 Ağustos 1945’te Nagasaki'ye saldırdı.

1945'in sonuna kadar Hiroşima'da atom bombası saldırısından dolayı yaklaşık 140 bin, Nagasaki'de ise 80 bin kişi öldü. 2007'de, Nagasaki belediyesinin resmî sitesine göre, o an öldürülen veya daha sonra atom bombasının etkisiyle ölenlerin toplam sayısı 143 bin 124’e ulaştı.

“Şeker bile yiyemez ki/ kâğıt gibi yanan çocuk”

Toplumcu gerçekçi bir şair olarak Türkiye edebiyatında önemli bir yer eden şair Nâzım Hikmet, Hiroşima ve Nagazaki'deki trajediyi "Kız Çocuğu" şiirinde şu dizelerle anlattı.

Kapıları çalan benim

kapıları birer birer.

Gözünüze görünemem

göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli

oluyor bir on yıl kadar.

Yedi yaşında bir kızım,

büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce,

gözlerim yandı kavruldu.

Bir avuç kül oluverdim,

külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için

hiçbir şey istediğim yok.

Şeker bile yiyemez ki

kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı,

teyze, amca, bir imza ver.

Çocuklar öldürülmesin

şeker de yiyebilsinler.