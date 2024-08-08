Kocaeli’de bulunan bir evden ziynet eşyaları çalan hırsızlar, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye çıkarılan iki kişi tutuklanırken, şüphelilerin toplamda 182 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 21 Şubat 2024 tarihinde iddiaya göre ilçede bulunan bir evden 8 çeyrek altın, bir yarım altın, bir beştaş yüzük ve bir kolye çalındı.

İhbar üzerine eve gelen ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin Y.Ş. ve M.U., olduğu belirlendi.

İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanan iki şühneli gözaltına alındı.

Benzer suçlardan dokuz suç kaydı bulunan Y.Ş. ile 173 suç kaydı bulunan M.U. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.