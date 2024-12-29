Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Hırvatistan'da cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla 8'inci kez sandık başına gidildi. 3,7 milyondan fazla seçmen, bu yıl Avrupa Parlamentosu ve parlamento seçimlerinin ardından 3'üncü kez oy kullandı.

Sosyal Demokrat Parti'nin adayı Hırvatistan'ın mevcut Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, sandık çıkış anketlerine göre cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazandı.

Milanovic, oyların yüzde 51.48'ini alırken, iktidardaki muhafazakar HDZ partisinin desteklediği Dragan Primorac %19.29 oyla ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlar, oy verme işlemleri tamamlanır tamamlanmaz devlet kanalı HRT tarafından açıklanan sandık çıkış anketinde yer aldı.

Zoran Milanovic kimdir?

İkinci dönemi için tekrar aday olan Milanovic, başkent Zagreb'de 1966'da doğdu. Milanovic, Zagreb Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre Zagreb Ticaret Mahkemesinde çalıştı. Milanovic, 1993'te ise Dışişleri Bakanlığına geçerek ülkesinin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), AB ve NATO misyonlarında görev yaptı. 2008'de SDP Genel Başkanı seçilen Milanovic, partisinin öncülüğünde oluşturulan ittifakın 2011'deki genel seçimi kazanmasının ardından 2011-2016 döneminde başbakanlık yaptı.

Hırvatistan'da 2015'teki genel seçimin ardından partiler uzun süre koalisyon hükümetini kuramayınca, 2016'da erken genel seçim yapıldı. SDP, bu seçimde başarısız olunca, Milanovic parti genel başkanlığını bıraktı. Bir süre siyasetten uzak kalan Milanovic, 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde SDP öncülüğündeki ittifakın adayı olarak yeniden siyaset arenasına döndü. Milanovic, İngilizce, Rusça ve Fransızca biliyor.

HDZ Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic ile birçok söyleminde karşı karşıya gelmesiyle bilinen Milanovic, daha önce yaptığı açıklamada, "Plenkovic, senin ülke demokrasisine tehdit oluşturduğunu biliyoruz. Aday gösterdiğiniz isme de şimdiden güle güle" ifadelerini kullanmıştı.