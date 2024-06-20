ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de toplanan yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

"Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla başkentteki Avrupa Meydanı'nda "Özgür Filistin Girişimi" tarafından gerçekleştirilen gösteride, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunuldu.

Kırmızı giyinen göstericiler, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini ve yaşlarını okuyarak tepki amacıyla sessizce yerde yatma eylemi gerçekleştirdi.

"Gazze'de Soykırımı Durdurun" pankartının etrafında toplanan göstericiler, İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukları andı.

Özgür Filistin Girişimi adına açıklama yapan Ana Vracar, Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu ve tepkilerini göstermek için toplandıklarını söyledi.

Vracar, kalıcı ve acil ateşkes istediklerini kaydederek, "İsrail ile ekonomik ilişkilerin kesilmesi ve Gazze'de son 8 aydır devam eden şiddete karşı tepki gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz. Gazze'ye karşı yürütülen savaş sürecinde nüfusun yarısından fazlası evlerinden zorla çıkarıldı ve kitlesel şekilde yerlerinden edildi." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.