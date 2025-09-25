Meslek Yüksekokulu Kütüphane Salonu’nda yapılan toplantıya, Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, Birim Kalite Komisyonu üyeleri ve tüm alt çalışma grubu üyeleri katılım sağladı. Toplantıda, kalite süreçleri kapsamında yürütülen mevcut çalışmaların yanı sıra akademik ve idari süreçlerdeki iyileştirmeler, öğrenci memnuniyeti anketlerinin değerlendirilmesi, akreditasyon kriterlerine uyum konuları ve yapılan faaliyetlerin "Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al" (PUKÖ) döngüsüne göre raporlanması konuları ele alındı. Ayrıca paydaş katılımının artırılması, sosyal sorumluluk projelerinin teşvik edilmesi ile toplumsal katkı görevinin yerine getirilmesi, araştırma ve geliştirme konularında yapılabilecek yeni uygulamalar ve yeni dönemde yapılacak faaliyetler gibi başlıklarda da görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrenci odaklı yaklaşımların güçlendirilmesi için önerilerini paylaştılar.

Toplantı, alınan kararların yeni eğitim-öğretim dönemindeki faaliyetlere katkı sağlaması ve dilek ve temenniler bölümü ile sona erdi.