Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Bilişim Fuarı ziyareti için geldiği Kocaeli’de TOBB Marmara ve Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Kavşut ve yönetimi ile bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, 2025 yılında yapılacak olan G3 zirvesinin Kocaeli’de düzenleneceğinin sözünü verdiKOCAELİ (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Kocaeli ziyareti kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Bilişim Fuarı’nı ziyaret etti.

Fuarda bulunan stantları tek tek gezen Hisarcıklıoğlu, TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu ile de bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu’na program boyunca İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KOTO Başkanı Necmi Bulut, GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, KTO Başkanı Recep Öztürk, KSO Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, TOBB Marmara ve Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Kavşut, Bilecik GGK Başkanı Ahmet Mert Yıldırım ve Yalova GGK Başkanı İdris Sefa Kaya eşlik etti.

MÜJDEYİ GENÇLERLE PAYLAŞTI

TOBB Marmara ve Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Kavşut ve yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen programda, yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 2025 yılında yapılacak olan, her yıl GEN Türkiye, Habitat Derneği ve TOBB iş birliğinde düzenlenen ve çok sayıda ilden geniş bir katılımla gerçekleştirilen G3 Zirvesi’nin Kocaeli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğiyle ilgili müjdesini gençlerle paylaştı. Her yıl genç girişimcilerle alanında uzman isimleri buluşturan zirvenin TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu’nun talebi üzerine Kocaeli’de yapılması sözünü veren Hisarcıklıoğlu, bir süre gençlerle sohbet ettikten sonra Kocaeli’den ayrıldı.

TOBB Marmara ve Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Kavşut, Bilecik GGK Başkanı Ahmet Mert Yıldırım ve Yalova GGK Başkanı İdris Sefa Kaya Hisarcıkoğlu’na program boyunca eşlik etti.