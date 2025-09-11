Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlangıcını simgeleyen İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleşen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Hoş Geldin Çiçeğiyle Miniklere Sürpriz

Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, eğitimin önemine vurgu yapan bir konuşma yaptı. Etkinlikte Atatürk İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri şiirler okuyup şarkılar söyledi, hazırladıkları gösterilerle programa renk kattı.

Geleneksel olarak yapılan "Hoş geldiniz" etkinliği kapsamında 4. sınıf öğrencileri, yeni eğitim hayatına adım atan 1. sınıf öğrencilerine çiçek hediye ederek onları aralarına sıcak bir şekilde karşıladı. Törenin sonunda Salim Karaboğa, temsili olarak yeni eğitim yılının ilk ders zilini çaldı.

Fidan Dikimiyle Geleceğe Nefes

Programın sonunda Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Mehmet Alperen Başkapan, Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, öğretmenler ve öğrenciler, Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde çam ve mazı fidanları dikti.

Yetkililer, bu etkinliğin hem öğrencilerde çevre bilinci oluşturmayı hem de okul bahçesinin yeşillendirilmesini amaçladığını ifade etti.

Hisarcık’ta yeni eğitim ve öğretim yılı, coşku dolu bir törenle başlarken, öğrenciler ve veliler büyük bir heyecan yaşadı.