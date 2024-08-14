Marmaris’in Hisarönü Mahallesi, Değirmenyanı mevkiinde yapımı süren parkta sona gelindi. Marmaris Belediyesi, bu önemli projenin en kısa sürede tamamlanması için yoğun bir çaba harcıyor.

Parkta neler var?

Değirmenyanı’nın ilk parkı olacak bu alan, 1500 metrekarelik genişliği ile dikkat çekiyor. Parkta çocuklar için oyun grupları, spor severler için basketbol sahası ve çeşitli spor aletleri bulunacak. Oyun gruplarının montajı tamamlanırken, elektrik ve diğer teknik altyapı işleri de sona erdi. Şimdi sırada peyzaj düzenlemeleri var.

Çok yakında hizmete girecek

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Değirmenyanı nihayet bir parka kavuşuyor. Parkın yapımında son aşamaya geldik ve çok kısa sürede mahalle sakinlerimizin hizmetinde olacak. Onları ağırlamak için sabırsızlanıyoruz," dedi.