ABD’de hisse senedi piyasaları uzun süredir Fed’in faiz indirimi yapmasını bekliyor, ancak uzmanlar bu beklentinin borsa için her zaman iyi sonuçlar doğurmayabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle resesyon olasılığı, hisse senetlerinin performansını olumsuz yönde etkileyebilir.

Fed faiz indirimi: Bir kurtuluş mu, yoksa yeni bir risk mi?

Fed’in faiz oranlarını indirmesi, artan borçlanma maliyetlerinden etkilenen şirketlere nefes aldırma potansiyeli taşırken, tarihsel veriler bu indirimlerin hisse senetleri için her zaman olumlu olmadığını gösteriyor. TS Lombard'dan Andrea Cicione, faiz indirimlerinin ekonomideki durgunluk ihtimaline bağlı olarak hisse senetlerini olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.

Resesyonun gölgesinde faiz indirimi

MarketWatch'tan Joy Wiltermuth’un haberine göre, Cicione, faiz indiriminin hisse senetlerine vereceği yanıtın, ekonominin durgunluğa girip girmediğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor. 1984'ten 2019'a kadar olan S&P 500 performansını inceleyen Cicione ve ekibi, faiz indirimi sonrası kısa vadede yükseliş görülse de, resesyon belirtisiyle birlikte borsanın düşüşe geçtiğini gözlemliyor.

Tahvilin gücü ve hisse senetleri arasında denge

Küresel piyasalardaki oynaklık, yatırımcıların tahvillere yönelmesine neden olurken, Cicione, durgunluk döneminde tahvillerin daha güvenli bir liman olarak öne çıktığını belirtiyor. Temmuz ayındaki zayıf istihdam raporu da ABD ekonomisinin dayanıklılığını sorgulatırken, tahvil getirileri düşük seviyelerde seyretti.

Uzmanlardan uarı: Durgunluk riski ve piyasa tepkileri

Cicione, faiz indiriminin kısa vadede hisse senetleri üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için yatırımcıların tahvillere yönelmesini öneriyor. Ancak durgunluk önlendiğinde, hisse senetlerinin uzun vadede tahvillerden daha iyi performans gösterebileceğini de ekliyor.