Hitit, Flylili Ile Romanya'da Genişliyor

Hitit, Avrupa kıtasındaki genişlemesine Romanya'nın genç havayolu firması FlyLili ile devam ediyor. 2020 yılında kurulan FlyLili, Hitit'in yolcu hizmet sistemleri, operasyonel işlemler ve maliyet muhasebesi alanlarında sunduğu teknolojilerle uçuşlarına başlıyor.

Adım adım lider olma yolculuğu

Hitit, FlyLili ile Romanya'daki partner sayısını dörde çıkararak bölgedeki lider konumunu güçlendiriyor. FlyLili, Hitit'in teknolojileri sayesinde ekip ve tarife planlama, muhasebe işlemleri ve yolcu süreçleri gibi iç operasyonları etkin bir şekilde yönetirken, havayolu şirketinin havalimanlarında kalkış kontrolünü de sağlıyor.

Teknoloji partneri Hitit

Hitit'in çözümleri aynı zamanda FlyLili'nin emisyonları önceden tahmin ederek azaltma stratejileri geliştirmesine olanak tanıyor. Bu sayede FlyLili, Crane Maliyet Muhasebesi (Crane.CA) çözümü ile operasyonlarından kaynaklanan emisyonları optimize ederek çevresel etkisini minimize etmeyi hedefliyor. Hitit'in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, FlyLili'nin teknoloji partneri olarak Hitit'i tercih etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtiyor. Karaağaç, işbirliklerinin sürdürülebilirliğe olan pozitif etkisini vurgulayarak, rekabetçi Avrupa pazarına güçlü bir giriş yapacaklarını ifade ediyor.

Romanya havacılık sektöründe yenilik

FlyLili CEO'su Cătălin Cotruț ise Hitit ile yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor ve ortaklıklarının şirketlerinin operasyonel portföyünü genişletmeye ve müşterilerine daha iyi bir rezervasyon deneyimi sunmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Cotruț, iş birliklerinin Romanya havacılık sektöründe yenilikçilik ve verimlilik standartlarını yükseltmeyi amaçladığını vurguluyor.