Adolf Hitler'in Türkiye'ye yönelik bir askeri harekâtta bulunmaması, tarihsel tartışmalarda sıkça ele alınan bir konudur. Bu kararın arkasında çeşitli nedenler olabilir:

1. Ticari nedenler

Nazi Almanya’sı için Türkiye, savaş döneminde önemli bir ticaret ortağıydı. Özellikle krom gibi stratejik madenlerin tedariğinde Türkiye’nin rolü büyüktü. Krom, savaş sanayisi için kritik öneme sahipti ve Türkiye’nin bu madenin ana kaynaklarından biri olması, Almanya’nın bu ülkeye saldırmayı düşünmesini zorlaştırdı. İsveç gibi diğer kaynaklardan da çelik temin ediliyordu, bu nedenle Türkiye'yi işgal etmek, bu kaynağı kaybetme riskini doğurabilirdi.

2. Coğrafi zorluklar

Türkiye’nin coğrafi yapısı, Nazi Almanyası için işgalin zorluğunu artıran bir faktördü. Türkiye’nin zorlu arazi koşulları ve sınırlı demiryolu ağı, askeri harekâtı karmaşık ve maliyetli hale getirmiştir. Türkiye’nin geniş ve çeşitli coğrafyası, hızlı bir Blitzkrieg operasyonu için uygun değildi. Ayrıca, askeri güçlerin taşınması ve lojistik desteği, Almanya için büyük bir sorun teşkil edebilirdi.

3. Kültürel ve askeri direnç

Türklerin, I. Dünya Savaşı’ndaki savunma yetenekleri ve millî direnişi, Almanya’nın bu ülkeye saldırmak istememesinin bir nedeniydi. Türkiye'nin, savaşa yönelik askeri ve kültürel direnci, Hitler’in planlarını zorlaştırmış olabilir. Türk askerlerinin savaş becerileri, Türkiye'nin kolay bir hedef olmasını engellemişti.

4. Askeri deneyimsizlik ve lojistik zorluklar

Hitler’in Türkiye'ye yönelik bir askeri harekâtta bulunmaması, denizden ve karadan yapılan işgaller konusunda Almanya'nın deneyimsizliğinden kaynaklanabilir. İstanbul gibi stratejik bir noktayı deniz yoluyla almak, oldukça karmaşık ve zorlayıcı bir operasyondu. Almanya, özellikle denizden kara çıkartmaları konusunda yeterli deneyime sahip değildi.

5. Duygusal ve stratejik nedenler

Hitler’in Türkiye’ye karşı bir sempatisi olduğu ve Türklerin Almanya’nın eski müttefikleri olarak takdir edildiği bir gerçekti. Türkiye’nin Sevr Antlaşması'na karşı verdiği mücadele ve Atatürk’ün rolü, Almanya'da olumlu bir izlenim bırakmıştı. Bu, stratejik ve duygusal bir etken olarak, Hitler’in Türkiye’ye saldırmaktan kaçınmasına yol açmış olabilir.

Hitler’in Türkiye’ye yönelik saldırmama kararı, ticari, coğrafi, kültürel, askeri ve duygusal nedenlerin bir kombinasyonuna dayanıyordu. Türkiye’nin stratejik önemi, zorlu coğrafi koşullar ve askeri direniş, bu ülkenin savaşın dışında kalmasına katkıda bulunmuştur. Bu durum, Türkiye’nin savaş dönemindeki diplomatik ve askeri stratejilerinin başarılı bir şekilde uygulanmasının bir yansımasıdır.