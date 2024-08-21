16 Haziran 1933 tarihinde Heinrich Hoffmann tarafından Hitler’in Bavyera’daki dağ evinde çekilen bir fotoğraf, geçtiğimiz günlerde Chesapeake City, Maryland’deki Alexander Historical Auctions müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı. Fotoğraf, 11 bin 520 dolara satıldı ve yıllar süren tartışmaların odağı oldu.

Fotoğraftaki küçük kız, o dönemde 7 yaşında olan Rosa Bernile Nienau’dur. Hitler ile tanışmak üzere özel olarak seçilen Bernile, dul annesiyle birlikte Münih'ten Hitler’in inzivaya çekildiği dağ evine gitmişti. Hitler ve Bernile’nin oldukça iyi anlaştığı, hatta küçük kızın Hitler’e “amca” olarak hitap ettiği rivayet edilmiştir. Bu ilk buluşmanın ardından ikili birkaç kez daha bir araya gelmiş ve 1938’e kadar mektup arkadaşı olmuşlardır.

Fotoğrafın ilginç kılan unsurlardan biri, Bernile’nin o dönemde dörtte bir Yahudi olmasıdır. Hitler, kızın Yahudi kökeninden haberdar olmasına rağmen bunu sorun etmemiş ve aralarındaki ilişkiyi sürdürmüştür. Ancak 1938’de bir Nazi yetkilisinin Bernile’nin kökenini öğrenmesiyle, Hitler’in onunla iletişimini kalıcı olarak kesmesi talep edilmiştir. Hitler’in bu talebe rağmen Bernile ile iletişimde kalmaya devam ettiği, fakat 1938’deki bu engellemenin ardından ilişkilerinin sona erdiği belirtilmektedir.

Bir yıl sonra, II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle 6 milyon Yahudi hayatını kaybetmiştir. Maalesef, savaş sırasında hayatını kaybeden kişilerden biri de Rosa Bernile Nienau’dur. 5 Ekim 1943’te 17 yaşındayken Münih’te çocuk felci nedeniyle yaşamını yitirmiştir.

Fotoğraf, tarihi ve tartışmalı içeriği nedeniyle büyük ilgi gördü ve müzayedede yüksek bir bedelle satıldı.